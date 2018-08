Muttersprachlerinnen an Bord: Kita Neubrücke bekommt Verstärkung aus China im Doppelpack

Für das Erzieherinnenteam der Kita am Campus Neubrücke ist ihre Präsenz eine wichtige Hilfe. Seit Kurzem leisten ihnen Zihan Wang und Shuai An Unterstützung. Denn die große Besonderheit der von Sandra Lukas geleiteten Einrichtung in der früheren Elementary School der Amerikaner ist die große Zahl an chinesischen Jungen und Mädchen, die dort betreut werden und die größtenteils zusammen mit ihren Eltern direkt nebenan im Oak Garden wohnen.

Allmorgendliches Ritual in der Kita Neubrücke: Die Jungen und Mädchen kommen im Stuhlkreis zusammen. Auch Shuai An (links) und Zihan Wang haben in der Runde Platz genommen. Beide sind eine wichtige Hilfe bei der Verständigung mit den chinesischen Kindern in der Einrichtung.

„In der Regel haben wir zwischen 20 und 25 Kinder im Haus, die aus China kommen“, berichtet Lukas. Insgesamt kümmern sich die Erzieherinnen in Neubrücke um rund 110 Jungen und Mädchen, die aus acht Nationen stammen. Bei der täglichen Arbeit mit den Kleinen aus Fernost ist die Kommunikation eine der Herausforderungen, die die Erzieherinnen zu meistern haben. Denn keine von ihnen kann chinesisch und im Gegenzug dauert es bei den Kindern etwa ein Jahr, bis sie ganz gut deutsch verstehen, hatte Lukas bereits kürzlich in der NZ von ihren Erfahrungen berichtet.

Nicht mehr mit Händen und Füßen

In der Anfangszeit wird die Sprachbarriere also häufig mit Händen und Füßen überwunden, bei einigen Kindern hilft auch Englisch bei der Verständigung. „Doch jetzt haben wir das große Glück, dass wir mit Zihan Wang eine Muttersprachlerin in unserer Runde haben“, sagt Lukas. Frei gewordene Stunden im Personalschlüssel haben es möglich gemacht, dass die 25-Jährige als Halbtagskraft mit insgesamt 19,5 Stunden in der Kita eingestellt werden konnte. Wang kam 2015 nach Deutschland, studiert am Umwelt-Campus und lebt ebenfalls im Oak Garden. „Sie ist zwar keine ausgebildete Erzieherin, sie hat sich aber schon früher in ihrer Heimat im Bereich der pädagogischen Arbeit bewegt“, berichtet Lukas.

Seitdem Wang dabei ist, wird sie voll in das Alltagsleben der Kita eingebunden, ist beim morgendlichen Stuhlkreis, in den Spielezimmern und zur Mittagsessenszeit dabei. „Sie ist ein wichtiges Bindeglied zu den chinesischen Kindern, weil sie sich natürlich ganz anders wie wir mit ihnen unterhalten kann“, betont Lukas. Wenn es zum Beispiel mal Streit zwischen zwei chinesischen Kindern kommt, kann Wang den Erzieherinnen helfen, in Erfahrung zu bringen, was der Grund dafür war. „Wichtig ist auch, dass sie uns Informationen liefert, wenn es bei einem chinesischen Kind Sprachauffälligkeiten gibt und es etwa Buchstaben nicht richtig ausspricht. Das können wir selbst ja nicht hören und beurteilen“, sagt die Kita-Leiterin.

Nachfolgerin gesucht

Zudem stelle Wang nicht nur eine sprachliche Verbindung zu den Kindern her, sondern auch zu den Eltern. „Sie kann Infos, Texte oder auch Einladungen schnell übersetzen, und wenn es Fragen zur täglichen Arbeit oder auch zu ihren Kindern haben, kann Frau Wang zwischen den chinesischen Eltern und uns vermitteln “, betont Lukas. Die 25-Jährige selbst sagt über ihre bisherige Zeit in der Neubrücker Kita: „Es ist für mich eine wunderschöne Erfahrung, und es macht Spaß, mit den Kindern zu arbeiten in einer für mich neuen Umgebung.“Allerdings ist Wangs Engagement begrenzt. Nur bis zu den Sommerferien wird die 25-Jährige das Team noch verstärken. „Wir hoffen aber, dass es für sie eine Nachfolgerin, die ebenfalls Muttersprachlerin ist, geben kann“, sagt die Kitaleiterin.

Mit Shuai An ist im Mai zudem noch eine zweite junge Frau aus China in der Kita Neubrücke. Sie kam 2010 nach Deutschland, lebt in Birkenfeld und ist dem Team um Lukas schon länger aufgrund ihrer Übersetzertätigkeiten bei Elternabenden bekannt. Von Beruf ist die versierte Pianistin Musikpädagogin und absolviert zurzeit eine Zusatzausbildung am Orff-Institut der Kunstuniversität Mozarteum in Salzburg. „Zu diesem Lehrgang gehört auch ein Praxisprojekt, und wir sind sehr froh, dass Shuai An in diesem Rahmen in unserer Kita ein Musikprojekt anbietet“.

Zwölf Kinder aus verschiedenen Nationen im Alter von vier und fünf Jahren nehmen daran aktuell teil. Sie lernen dabei von der jungen Frau aus China den Umgang mit einfachen Instrumenten wie Klanghölzern, singen mit ihr Lieder und tanzen. Auch Shuai An fühlt sich in der Neubrücker Einrichtung sehr wohl und sagt: „Die Erzieher sind super, die Kinder sind super, es macht mit einfach sehr viel Spaß, mit ihnen zusammen zu musizieren!“

