Musik: Leckerbissen zum letzten Geburtstagskonzert

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Es sei zwar ihr letztes Geburtstagskonzert, aber keinesfalls ihr letztes Konzert, betonte Elisabeth Jost gleich zu Beginn der Veranstaltung in der Christuskirche. Gut 100 Besucher und Gratulanten hatten sich eingefunden, gruppiert in einer sehr schönen den intimen Charakter unterstreichenden Sitzordnung im Halbkreis um die drei weiteren Hauptakteure Orgel, Cembalo und Flügel. An ihrem 84. Geburtstag beendete Elisabeth Jost eine gut 20-jährige Tradition, mit der die Jubilarin nicht nur etliche Projekte unterstützt hatte, sondern die auch den Besuchern immer ganz besondere musikalische Erlebnisse und unterhaltsame Momente bescherte.