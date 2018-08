Motorradfahrerin streift Schulbus in Rechtskurve

Zu einem Unfall mit einer Motorradfahrerin und einem Schulbus ist es am Mittwochnachmittag auf der L 347 gekommen.

Foto: dpa

Laut Polizei war die 38-Jährige gegen 15.15 Uhr, von Heimbach kommend, in Richtung Fohren-Linden unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur K 61 drehte sie sich gemäß ersten Ermittlungen nach hinten zu ihrem Sozius um und streifte dabei in einer leichten Rechtskurve einen entgegenkommenden Schulbus. In diesem befanden sich zehn Schüler, die zum Glück unverletzt blieben. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Schaden. Die Schulkinder konnten die Fahrt in einem Ersatzbus fortsetzen.

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter in der Zeit vom 15. Dezember bis zum 15. Februar von einer Baustelle in Baumholder im US-Kasernenbereich der Smith Housing, Dragoon Circle, einen Trennschleifer der Firma Stihl und einen Stampfer der Firma Wacker gestohlen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06783/9910.