Mord und Totschlag im Westrich: Als die Spanier im Flecken wüteten

Der Dreißigjährige Krieg war eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte – marodierende Truppen überfielen allerorten die Dörfer, die Bevölkerung war Raub, Mord, Vergewaltigung und Armut hilflos ausgesetzt. Im zweiten Teil der Serie zur Baumholderer Geschichtswerkstatt geht es um die Zeit, als der Krieg den Westrich erreichte.

Vor genau 400 Jahren löste der Böhmische Aufstand den Dreißigjährigen Krieg aus. Am 23. Mai 1618 vertrieben die Böhmen ihre kaiserlichen Statthalter aus Prag. Ein Ereignis, das als Prager Fenstersturz in die Geschichte einging. Im Jahr darauf erklärten sie ihren König Ferdinand aus dem Hause Habsburg für abgesetzt und wählten den protestantischen Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz zum böhmischen König.

Ferdinand wurde zum deutschen Kaiser gewählt und stellte sofort die Weichen zur Rückeroberung Böhmens und Besetzung der Kurpfalz. Kaiserliche Truppen und ihre Verbündeten besetzten 1620 Böhmen und vertrieben den Kurfürsten.

Zeitgleich besetzten verbündete Truppen aus den Spanischen Niederlanden pfälzische Gebiete am Rhein. Über Kurfürst Friedrich V. wurde die Reichsacht verhängt, und er konnte nicht in die Kurpfalz zurückkehren. Er suchte danach Verbündete, um sein Fürstentum zurückzuerobern. Dieser Böhmisch-Pfälzische Krieg wuchs sich zur Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges aus, in dem sich machtpolitische und religiöse Beweggründe unheilvoll vermischten und dem etwa 40 Prozent der deutschen Landbevölkerung zum Opfer fielen.

Zu den am stärksten betroffenen Gebieten gehörte die Pfalz. Als das spanische Heer unter Marquis Ambrosius Spinola 1620 pfälzische Gebiete eroberte, brachte das schlimme Folgen für die Bevölkerung mit sich. Besatzung, Einquartierungen, Kontributionen, Repressalien, Plünderungen und religiöse Verfolgung verstörten das Leben der Menschen. In Kreuznach wurde die spanische Verwaltung für das gesamte Besatzungsgebiet eingerichtet. Auch in Meisenheim und Reichenbach hatten sich spanische Truppen einquartiert. Von ihren jeweiligen Standorten ausgehend, suchten die verschiedenen Kriegsvölker in den folgenden Jahren die Dörfer, Flecken und Städte immer wieder mit brutalen Raubzügen heim. Die Bevölkerung des Fleckens Baumholder musste mehrfach Plünderungen erdulden. Die spanisch-kaiserlichen Truppen wurden erst 1632 durch schwedische Truppen unter König Gustav Adolf vertrieben.

Seit 1625 war Johann Friedrich Göler reformierter Pfarrer in Baumholder. Zuvor war er in Kreuznach tätig gewesen. Dort hatte man ihn unter dem spanischen Einfluss aus seiner Pfarrstelle vertrieben. Auch in Baumholder erlebte er Übergriffe und Repressalien der Besatzer. Aus seiner Amtszeit stammt eine Eintragung in den Baumholderer Almosenrechnungen des Jahres 1627, die im Pfarrarchiv der evangelischen Kirchengemeinde aufbewahrt werden: „Nota: als man den 31. July dieses Jahres Herrn Johann Helfensteins dochter selig im Thal Lichtenberg begraben, in welcher Zeit die Spanischen allhie gelegen, ist der Gotteskasten von denselben uffgebrochen und was darinnen gewesen, darauß genommmen worden.“ Nach der Vertreibung der spanischen Truppen wurde Pfarrer Göhler zum Inspektor des Meisenheimer Amts berufen. In Meisenheim er- und überlebte er die bald darauf hereinbrechenden schlimmsten Jahre des Krieges.

Seine Erfahrungen aus den Kriegszeiten veröffentlichte er 1658 in einer in Versen verfassten Schrift mit dem Titel „Spiegel des Teutschenlandes“. Ausdrücklich richtete er sich damit an die Nachkommenden, „daß sie erstlich eigentlich wissen mögen, wie es zu unseren Zeiten so erbärmlich im Vatterlande hergangen, die es sonsten villeicht für unglaublich würden gehalten haben“. Klaus Böhmer

