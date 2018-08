Mollys Musicbox begeistert ihr Publikum im Stadttheater

Ein Jahr lang hatte die Deutsch-Amerikanerin Molly Pitman-Bitterlich mit ihrer sechsköpfigen Band auf diesen Abend hingearbeitet. Der Aufwand hat sich gelohnt. In einem knapp dreistündigen Konzert war zu spüren, wie viel Herzblut in den Interpretationen der Rock- und Popdarbietungen steckt.

Persönliche Widmungen an Familienangehörige und Freunde durften nicht fehlen. Besonders Pitman-Bitterlichs Dedikation an ihre 1994 verstorbene Mutter Doris, „Silent All These Years“, rührte das Publikum.

Foto: Hosser

„Es ist toll zu sehen, dass dieser Saal ausverkauft ist. Das freut mich sehr“, zeigte sich Sigurd Klein, Vorsitzender von We Share, einem anerkannten Träger der freien Jugendhilfe aus Idar-Oberstein, begeistert. Alle Einnahmen des Abends gingen an die gemeinnützige Organisation, die sich seit 2002 weltweit für Menschen in Not einsetzt. Sängerin Pitman-Bitterlich ist mit Klein gut befreundet und dankte ihm sowie We Share für das Vertrauen, das sie der 46-Jährigen geschenkt haben.

Künstlerin gewährt Einblicke in persönliche Verbundenheit

„Auf die Plätze, fertig, los“ hieß das vom Wortlaut passende Eröffnungslied von Daniel Wirtz. Auf einem Konzert von Wirtz habe die sympathische zweifache Mutter entschieden, diesen Song als Einstiegslied zu wählen. Durch den Einblick in ihre persönliche Verbundenheit zu den verschiedenen Interpretationen kam die Deutsch-Amerikanerin sehr authentisch rüber. Sie eroberte die Herzen der Zuschauer durch ihre Natürlichkeit im Sturm. „Ich versuche, meine Ansprachen kurzzuhalten, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass mir das nicht leichtfallen wird“, sorgte die 46-Jährige für Gelächter im Publikum. Die musikalische Bandbreite umfasste energiegeladene Titel wie „Baby Love“ von Mother’s Finest oder „Jeremy“ von Pearl Jam, bei dem die Künstlerin ihre kraftvolle Rockröhre eindrucksvoll einsetzte, deutsche Popmusik wie „Nur ein Wort“ (Wir sind Helden) als auch gefühlvoll vorgetragene Huldigungen an verstorbene Musikgrößen in Form von „Numb“ (Linkin Park) oder „When Doves Cry“ von Prince.

Auch persönliche Widmungen an Familienangehörige und Freunde kamen nicht zu kurz. Für Tränen im Publikum sorgte Pitman-Bitterlichs Erinnerung an ihre 1994 verstorbene Mutter Doris Pitman: „Silent All These Years“ von Tori Amos hieß der Titel, bei dem der Saal sichtlich gerührt war.

Das Ensemble von Mollys Musicbox sowie die Überraschungsgäste boten herausragende Leistungen. Gitarrist Jörg Jungbluth ließ sein musikalisches Talent mehrmals bei beeindruckenden Soli mit schnellen Akkordwechseln aufblitzen. Backup-Sängerin Katja Ludwig zeigte im Refrain von „Kids“ (One Republic), wie versiert sie ihre Kopfstimme einsetzen kann. „Katja hat mich im Dezember vergangenen Jahres gefragt, ob sie zwei oder drei Lieder backup singen kann, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich ohne sie machen würde“, umriss Molly Pitman-Bitterlich die Bedeutung Ludwigs für die Band.

Standing Ovations erntete der Gastauftritt von Elektrisch Hildegard, die nach der Pause zwei Lieder mit Pitman-Bitterlich zum Besten gaben. Beeindruckend war außerdem das Duett von „In the Ghetto“ (Elvis Presley) mit ihrem Bruder Steven Pitman, Europameister der Elvis-Darsteller 2015, bei dem die Geschwister gut harmonierten. Das Elvis-Imitat machte einem der größten Musiker aller Zeiten mit originalgetreuen Bewegungen alle Ehre.

Szenenapplaus für eine herzensliebe Ansprache

Die sehr gläubige Molly Pitman-Bitterlich erhielt von dem bunt gemischten Publikum Szenenapplaus für ihre herzenslieben Ansprachen. „Egal, welche Religion, egal, welche Hautfarbe, egal, welche sexuelle Orientierung, seid lieb zueinander und respektiert euch“, richtete die Sängerin einen Appell an die rund 550 Besucher.

Als sich das Konzert dem Ende zuneigte, hielt sie eine lange Dankesrede. Neben We Share dankte sie unter anderem auch der Modern Music School, die die Saalmiete sowie sämtliche Druck- und Werbekosten für den Abend übernommen hatte. Die Band spielte anschließend noch drei Zugaben, und beim krönenden Abschluss, „Baby Love“ von Mother's Finest, ging die Hobbysängerin noch einmal komplett aus sich heraus und bot den tanzenden Zuschauern ein gelungenes Finale.

Von unserem Mitarbeiter

Felix Horstfeld