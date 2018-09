Modepark Röther: Baustelle mit Panoramaaussicht

Es sieht wüst aus im ehemaligen ersten Kaufhaus am Platz. Seit dem 8. August 2009 steht das Hertie-Gebäude (vormals Karstadt) in Idar-Oberstein leer. Über mehrere Winter wurde es nicht beheizt. Entsprechend schlimm sieht es drinnen aus. Die Modepark-Röther-Gruppe, die die Immobilie im Oktober 2016 übernommen hat und dort einen weiteren Markt mit imposanten 6000 Quadratmeter Verkaufsfläche eröffnen will, hat mit der Sanierung begonnen.

Bauleiter Karsten Jakobi, bei Röther der Mann für die besonders schwierigen Fälle, hat noch viel Arbeit vor sich. Aber er ist Berufsoptimist, schließlich hat er für seinen Arbeitgeber schon etliche derartige Problembaustellen beackert: „Wenn erst mal die Infrastruktur steht, geht alles ruckzuck.“ Wenn alles gut laufe, könne der zuletzt ins Auge gefasste Eröffnungstermin Frühjahr 2019 geschafft werden – „vielleicht“, schränkt Jakobi ein.

Derzeit gibt es noch nicht mal Strom auf den ehemaligen Verkaufsetagen, im Bürotrakt und im Lager. Diebe hatten sich unbemerkt Zutritt zum Leerstand verschafft und Unmengen an Kupfer und anderes Metall gestohlen – kaum ein Kabel ist noch vorhanden. Über Jahre wurde das Gebäude nicht beheizt. Das sieht man. Großflächige Wasserschäden an der Decke und an den Wänden, zum Teil ist der Beton in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb wurde als erste Maßnahme – neben der Tiefgaragensanierung – die Abdichtung des Flachdachs in Angriff genommen. Die Dachdecker sind seit zwei Wochen dabei, Spezialkunststoffbahnen auszubreiten. Jetzt, wo es warm wird, ist das eine Baustelle mit Panoramaaussicht auf Schloss Oberstein und die Felsenkirche. Doch dafür haben die Arbeiter keinen Blick.

Auch alle Fenster müssen erneuert werden. Nicht nur wegen der Wärmedämmung – das Gebäude muss nach Fertigstellung modernen Energieeffizienzvorschriften entsprechen. Die meisten sind ohnehin blind, zum Teil mit Graffiti besprüht. Auch die abgehängten Decken in den Verkaufsräumen kommen raus, sie entsprechen nicht den Vorgaben von Röther: Die Verkaufsausbauten sind genormt 2,80 Meter hoch, da braucht es für die Wirkung Platz nach oben. Wenn man mit den Aufräumarbeiten soweit ist, will sich der Modepark am Tag der Städtebauförderung am Samstag, 5. Mai, beteiligen, wenn unter anderem die neue Stadtbi-bliothek und der sanierte Bahnhof der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Angedacht ist, dass sich die Eingangspforten der früheren Hertie-Immobilie nach achteinhalb Jahren wieder öffnen und Interessierte dann hinter einem Bauzaun schauen können, wie es aussieht auf der Baustelle.

Allerdings kann man die Situation in der Hauptverkaufsetage derzeit noch nicht als Baustelle ansehen, es sieht eher nach einem übereilten Auszug aus. Überall fliegt Müll herum, Akten, alte Ware, Reisekataloge, Regale und Verkaufsständer liegen demoliert am Boden. Ob die Rolltreppe noch funktioniert, weiß keiner. Die Aufzüge hat Karsten Jakobi schon abgeschrieben. Auch die Sprinkleranlage muss komplett ersetzt werden, sie hat den ersten unbeheizten Winter schon nicht überstanden, reihenweise platzten Rohre.

Deutlich besser sieht es im Parkhaus aus, wo die Arbeiten schon vor Monaten begonnen haben. Mittlerweile sind alle schadhaften Stellen im Beton freigelegt, die Sanierung steht kurz vor dem Abschluss. Heller soll die Tiefgarage werden und vor allem dicht nach oben zum Platz „Auf der Idar“ – das war sie noch nie. Ob das zentral gelegene Parkhaus vor dem Modepark öffnet, ist derzeit noch unklar, liegt wie so vieles im Unwägbaren.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt