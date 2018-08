Modellflugtage in Rimsberg: Vom Himmel regnet es wieder Bonbons

Alle Jahre wieder wird der Flugplatz des MSC Condor Birkenfeld zwischen Rimsberg und Nohen zum Mekka für Freunde von Modellfliegern. So wird es auch am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Mai, wenn voraussichtlich 80 bis 90 Piloten ihre Modelle an den Start gehen lassen.

Dabei reicht das Spektrum von kleinen, schnellen Flugzeugen über große Kunstflugmodelle, Jets und detailgetreue Helikoptermodell bis hin zu Nachbauten bekannter Segelflugzeuge mit bis zu sieben Meter Spannweite. Am Samstag finden die Flugvorführungen von 10 bis um 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt. Im Rahmenprogramm werden Verkaufsstände von Modellbauhändlern aufgebaut. Am Samstagabend spielen ab 20.30 Uhr die Hunsrück-DJs, und um 21.30 Uhr wird am Vereinsgelände die Cocktailbar eröffnet.

An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl der Besucher in Form von Spezialitäten vom Grill, Crêpes Getränken sowie Kaffee und Kuchen bestens gesorgt. Zudem wird sowohl am Samstag als auch am Sonntag ein Modellflugzeug Bonbons für Kinder abwerfen. Die Anfahrt zum Flugplatz wird ab der B 41-Abfahrt in Richtung Rimsberg, Nohen und Baumholder ausgeschildert sein.

Der MSC-Vorsitzende Jörg Werner rechnet bei gutem Wetter mit circa 800 bis 900 Besuchern. Aus Sicht des Vereins, der seine Modellflugtage schon seit 25 Jahren am angestammten Termin organisiert, sei es jedoch sehr bedauerlich, dass es diesmal in der Verbandgemeinde Birkenfeld mit dem ersten Trauntalfest eine Konkurrenzveranstaltung gibt. „Über diese Terminwahl sind wir überhaupt nicht froh. Die Leute können sich ja nicht teilen. Man hätte das Trauntalfest doch genau so gut am verlängerten Fronleichnamwochenende veranstalten können“, sagt Werner. ax