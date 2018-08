Mittsommer-Yoga: Burg wird zum Trainingsgelände

Öfter mal was Neues: Burg Birkenfeld wird im August nicht nur Schauplatz eines Mittelalterspektakels, sondern wird schon vorher die Kulisse für die Premiere einer besonderen Freizeitveranstaltung sein. Am Samstag, 23. Juni, findet dort ab 17 Uhr auf dem großen Wiesengelände ein „Mitsommer-Yoga-Event“, so der offizielle Titel, statt.

Vor dem Burgturm hat Diana Gutensohn-Hartmann ihre rosa Matte ausgelegt und macht eine typische Yogafigur. Sie wird am 23. Juni Trainerin beim zweistündigen Übungsprogramm in besonderem Ambiente sein.

Das aus Indien stammende Training für Geist und Körper erfreut sich auch hierzulande einer wachsenden Beliebtheit, und man könnte sogar fast von einem Boom sprechen. Zur Teilnahme am rund zweistündigen Übungsprogramm sind Yogabegeisterte und -neugierige aller Altersklassen sowie Anfänger und Fortgeschrittene eingeladen. „Natürlich sind auch Männer sehr willkommen“, sagt Diana Gutensohn-Hartmann schmunzelnd angesichts der Tatsache, dass Yoga in Deutschland (noch) meist von Frauen praktiziert wird.

Meditative Elemente gehören dazu

Die Diplom-Waldorflehrerin und Inhaberin mehrerer Trainer-C-Lizenzen beim Deutschen Olympischen Sportbund im Bereich Fitness sowie Natur- und Gesundheitssport wird die Teilnehmer am 23. Juni bei der Freiluftübungseinheit im besonderen Ambiente fachlich anleiten. „Es geht bei diesem Übungsprogramm nicht darum, dass besonders komplizierte Figuren gemacht werden und wir uns zwei Stunden lang verbiegen. Im Vordergrund steht die Freude an der Bewegung. Das Training soll die Muskeln, Sehnen, aber auch die Energiesysteme im Körper ansprechen. Natürlich gehören auch meditative Elemente zum Übungsprogramm dazu“, sagt Gutensohn-Hartmann.

Der Zeitpunkt für die Veranstaltung, die in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Birkenfeld organisiert wird, wurde mit Bedacht gewählt. Es ist der erste Wochenendtag nach der Sommersonnenwende am 21. Juni, „die in allen Kulturen ein Anlass ist, an dem Menschen zusammenkommen und die Energie der Sonne und des Sommers feiern“, sagt Susanne Munz, VG-Sachbearbeiterin für Kultur und Presse. Auch beim Treffen am 23. Juni auf Burg Birkenfeld solle einer der längsten Tage des Jahres den Teilnehmern mit Yoga und Meditation zu einer besonderen Erfahrung verhelfen, ergänzt sie.

100 Tickets im Vorverkauf

Neben den rein praktischen Vorzügen des Geländes, etwa einer großen ebenen Wiese, ist das historische Gemäuer nach Auffassung von Munz und Gutensohn-Hartmann noch aus anderen Gründen als Veranstaltungsstätte für das Mittsommer-Yoga geradezu prädestiniert. „Die Burg hat auch wegen ihrer Lage hoch über der Stadt eine ganz besondere Ausstrahlung“, sagt Gutensohn-Hartmann. Für Munz ist sie „eine Perle, die man besonders herausstellen und beleben sollte“. Neben den Mittelaltertagen soll dazu nun die erste Yogaveranstaltung beitragen. „Zunächst ist das Ganze mal ein Testlauf. Bei guter Resonanz ist eine Fortsetzung aber sehr gut denkbar“, sagt Gutensohn-Hartmann.

100 Tickets zum Preis von 15 Euro als Teilnahmegebühr haben die Organisatoren in den Vorverkauf gebracht, der vor wenigen Tagen angelaufen ist. Das sei auch die maximale Zahl an Trainierenden, für die das Übungsprogramm an diesem Abend sinnvoll gestaltet werden kann. Wer Interesse hat mitzumachen, sollte daran denken, eine Yogamatte, entsprechende Kleidung und Getränke selbst mitzubringen. Turnschuhe sind hingegen nicht nötig, denn es wird barfuß trainiert.

Sollte am 23. Juni das Wetter schlecht sein, was natürlich weder Munz noch Gutensohn-Hartmann hoffen, gibt es als Plan B eine Ausweichmöglichkeit. „Wir haben vorsorglich für diesen Termin auch die Stadthalle reserviert“, sagt Munz.

