Mitreißende Showtänze in Hülle und Fülle

Zum inzwischen 15. Mal laden die Magic Dancers des Turnvereins (TV) Hettenrodt zu einer Showtanzwochenende ein, das am Samstag, 10. März, ab 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 11. März, ab 15 Uhr bei jeweils freiem Eintritt im Bürgerhaus über die Bühne geht.

Die Magic Dancers vom TV Hettenrodt sind nicht nur Veranstalterinnen des Showtanzfestivals, sondern stehen im Bürgerhaus auch selbst auf der Bühne.

Foto: Fotostudio Pullig

Wie in den Vorjahren wird am Samstag im Rahmen eines Wettbewerbes eine fünfköpfige Jury den Sieger des Abends küren. 2017 sicherte sich die Gruppe Unexpected vom TV Raumbach den ersten Platz. Da sie schon 2016 die Nase vorn hatte, verteidigte die Formation damit erfolgreich ihren Titel. Den zweiten Rang belegte 2017 The Flying Circus aus Stipshausen, Als Drittplatzierte durfte auch die Gruppe Rainbow aus Konz noch aufs Podium klettern.

Spannende und hochklassige Vorträge sind auch bei der 2018er-Auflage garantiert, versprechen die Veranstalter. Der Gewinnergruppe winken wieder Freikarten für den Hexenrock mit Topact Johannes Oerding sowie Getränkebons für das schon zum 25. Mal stattfindende Rockfestival am 30. April. Traditionell stellen am Samstagabend zudem die gastgebenden Magic Dancers unter der Leitung von Jasmine Dreher ihr neues Programm vor, während Hettenrodts Ortsbürgermeister Markus Schulz die Rolle des erfahrungsgemäß humorvollen und charmanten Moderators übernimmt.

Am Sonntag stürmen dann Kinder und Jugendliche die Bühne. Die jüngste Showtänzerin ist dabei übrigens erst vier Jahre alt, wie Jasmine Dreher berichtet. Sie fügt hinzu: „Die Vorfreude ist wie immer groß, die Kooperation mit dem Hexenrock-Team ist ebenfalls immer wieder eine tolle Sache.“

Ihre Magic Dancers haben sich verjüngt: Drei neue Tänzerinnen im Alter von 25, 26 und 20 Jahren sind mit dabei. Es sei gar nicht so einfach, mit elf unterschiedlichen Leuten das Training zu koordinieren. Nach dem Abitur ziehen viele in die Großstädte. Das Training muss dann oft sonntags sein. „Das möchte natürlich nicht jeder, der Familie hat. Schwierig, aber machbar“, weiß Dreher. vm