Mit Zahnbürste Stolpersteine geschrubbt

Nein, die acht Jugendlichen waren nicht dabei, den Bürgersteig mit der Zahnbürste zu putze. Da täuschte offenbar der erste Eindruck manches Vorbeikommenden. Erst auf den zweiten Blick konnte man erkennen, dass die Gruppe junger Leute mit Elan dabei war, einige der in Rhaunen verlegten Stolpersteine zu reinigen und aufzupolieren.

Bei den Stolpersteinen handelt es sich um kleine, zehn mal zehn Zentimeter große Quader mit Messingoberfläche, auf denen die Daten der Opfer des Naziterrors verzeichnet sind. Schon bei der Verlegung der Gedenksteine vor vier Jahren durch den Kölner Künstler Gunter Demnig hatte eine Projektgruppe der Paul-Schneider-Realschule aus Sohren-Büchenbeuren die Patenschaft für den Stolperstein von Julius Lenhardt übernommen. Lenhardt hatte lange im verbalen Widerstand zu den lokalen Nazis gestanden und war deshalb ermordet worden.

Die Schüler hatten seinerzeit Lenhardts Schicksal sorgsam recherchiert. Wenig verwunderlich, dass die engagierten Jugendlichen, die nun die Stolpersteine auf Vordermann brachten, ebenfalls Schüler der Paul-Schneider-Schule waren. Ihr Interesse galt vor allem – aber nicht nur – dem Stolperstein für den ermordeten Uhrmacher Julius Lenhardt. Auch zu weiteren Stolpersteinen hatten sie viele Fragen, die von Mitgliedern des Arbeitskreises Stolpersteine und ihrer Lehrerin Leona Riemann sorgsam beantwortet wurden.

Im Anschluss daran nutzten die Schüler die Gelegenheit, mit einer Zeitzeugin zu sprechen, die sich noch sehr gut an die dramatischen Ereignisse des 15. Oktober 1941 erinnern kann, als man in Rhaunen die jüdischen Mitbürger deportierte. Als junges Mädchen habe sie damals heimlich aus ihrem Schlafzimmerfenster beobachtet, wie Emma Klein und Gerda Erdmann in der Salzengasse auf einen Lastwagen verladen wurden. Beide Frauen kehrten nie wieder nach Rhaunen zurück, sie wurden im Ghetto Litzmannstadt ermordet. Von dieser Schilderung waren die Schüler sichtlich betroffen. Das Leid und das Elend, die von den Naziverbrechern über die Menschen gebracht wurden, waren selbst hinterher noch ein Thema, als man sich mit Kakao und Berlinern wieder aufwärmte. mos