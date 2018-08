Mit Liverpooler Fan-Hymne zum Sieg: Gospel- und Popchor Idar-Oberstein gewinnt kirchlichen Wettbewerb

Die modernen Choräle sind die Schlachtgesänge der Fußballfans in den Stadien. Das wird man sich bei der Evangelischen Kirche im Rheinland auch gedacht haben und schrieb einen Wettbewerb anlässlich der Weltmeisterschaft aus. Sieger dieses ungewöhnlichen Sängerwettstreits wurde der Gospel- und Popchor Idar-Oberstein unter der Leitung von Chordirektor Jürgen Schneider mit der Liverpooler Fanhymne „You’ll Never Walk Alone“.

Gesucht wurde die beste und originellste Interpretation eines klassischen Fangesangs wie „Fußball ist unser Leben“, „Schwarz und Weiß“, „We Are the Champions“ oder einer Nationalhymne. „Bearbeitungen als Gospelsong oder Bachchoral, als neues geistliches Lied, Rap oder welche musikalische Ausrichtung ein Chor auch immer haben mag, sind willkommen“, hieß es in der Ausschreibung. Als Preis war ein „faires Versorgungspaket für das gemeinsame Chorerlebnis des WM-Finales am Fernseher oder beim Public Viewing“ ausgeschrieben. Eingereicht werden sollte der Beitrag als einfaches Handyvideo.

Ein Lied mit einer ganz besonderen und ungewöhnlichen Vorgeschichte

Diese Ausschreibung las Elisabeth Fillmann, Mitglied des Ausschusses für Theologie, Gottesdienst und Kirchenmusik der evangelischen Kirchengemeinde Idar, und dachte gleich an den Gospel- und Popchor, wo man wiederum sofort auf „You’ll Never Walk Alone“ kam, das schon seit einigen Jahren im Repertoire des Chores ist.

Mehr als viele andere Lieder hat „You’ll Never Walk Alone“ als Fußballhymne eine ganz besondere Geschichte, und eine besondere Geschichte im Kleinen hat der Song auch beim Gospel- und Popchor Idar-Oberstein. Ursprünglich stammt das Stück aus dem Musical „Carousel“ von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II, das 1945 in New York erstmals aufgeführt wurde. Seitdem wurde es von vielen Größen des Musikgeschäftes aufgenommen, etwa von Frank Sinatra, Elvis Presley, Tom Jones, Barbra Streisand, Nina Simone, Judy Garland oder Plácido Domingo, um nur einige Namen zu nennen. Zum Fußball kam der Song 1963 über eine Version der Liverpooler Band Gerry & the Pacemakers, die übrigens wie die Beatles von George Martin produziert und von Brian Epstein gemanagt wurde.

1963 nahm auch der Kultstatus des Songs seinen Anfang. Wie einige andere Lieder wurde es vor den Spielen des FC Liverpool über die Stadionlautsprecheranlage abgespielt. Als diese dann beim Abspielen von „You’ll Never Walk Alone“ ausfiel, stimmten die Liverpooler Fans das Lied an, und seitdem wird es vor jedem Spiel als gigantischer Chor intoniert. Endgültig zur Legende wurde das Lied 1989 nach der Hillsborough-Katastrophe, bei der 96 Liverpool-Fans ums Leben kamen. Seitdem steht der Schriftzug „You'll Never Walk Alone“ im Vereinswappen des FC Liverpool, und das Lied wird in vielen Stadien auf der ganzen Welt gesungen.

Mit null Ahnung von Fußball den Hymnen-Contest gewonnen

Die besondere Aussage des Liedes, in dem es um Gemeinschaft und Mitmenschlichkeit geht, veranlasste vor einigen Jahren den Pfarrer Rüdiger Kindermann, zuständig für den Pfarrbezirk Algenrodt, Enzweiler und Johanneskirche, dazu, den Gospel- und Popchor zu bitten, es für einen Konfirmationsgottesdienst einzustudieren. Wegen einer Programmumstellung kam es nicht zur Aufführung im Gottesdienst, aber seitdem gehört „You’ll Never Walk Alone“ zum Repertoire des Chores und wird unter auch anderem wieder beim Konzert „Best of 10 Years“ zum Anlass des zehnjährigen Bestehens im November dieses Jahres aufgeführt werden.

Schön und passend wäre es natürlich gewesen, wenn der Gospel- und Popchor es am Sonntag zum Endspiel mit der englischen Mannschaft hätte anstimmen können, wozu es ja jetzt bekanntlich nicht gekommen ist. Andererseits: Eigentlich passt das Lied ja viel besser als gefühlvoller Trostspender bei Niederlagen. Über all diese fußballerisch hochbrisanten Hintergründe macht sich allerdings einer rein gar keine Gedanken – Chorleiter Jürgen Schneider, der freiweg bekennt: „Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball.“ Jörg Staiber