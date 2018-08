Mit einer Dose Erbsensuppe durch die Wüste: Baumholderer Geschichtswerkstatt dokumentiert die Kriegserinnerungen von Alfred Schug

Zwischen ohrenbetäubenden Luftangriffen und unerträglichem Hunger, zwischen Erkundungsfahrten und Gefangenschaft, zwischen Neapel und Tunis: So könnte man das neue Werk zusammenfassen, das im Rahmen der Geschichtswerkstatt entstanden ist. Jürgen Henze und Dieter Nüßler haben sich mit dem 96-Jährigen Baumholderer Alfred Schug über dessen Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg unterhalten und daraus eine eindrucksvolle Geschichte zusammengestellt.

Jürgen Henze und Dieter Nüßler (von links) haben aus den Kriegserinnerungen Alfred Schugs ein interessantes Werk zusammengestellt.

Foto: Peter Bleyer

„Aus quälendem Durst weiß er sich nicht mehr anders zu helfen, als rostiges Kühlwasser aus seinem Fahrzeug zu trinken. Davon bekommt er Amöbenruhr, die ihm furchtbar zusetzt. Sein Stabsarzt gibt ihm sechs grüne Pillen und rät: ‚Scheißen Sie so lange, bis Sie nicht mehr können. Dann hört‘s von selber auf.‘“ Zugegeben, die Passage klingt ordinär und vielleicht auch etwas amüsant. Aber dieser Auszug aus dem Bericht, der Alfred Schugs Kriegserinnerungen zusammenfasst, spiegelt die Strapazen wider, die der Baumholderer so wie unzählige andere Soldaten durchleben musste. Ein Einzelschicksal stellvertretend für viele.

Die Idee zu diesem Projekt entstand mehr oder weniger zufällig. „Alfred Schug ist genau wie ich im Naturschutzverein“, erzählt Dieter Nüßler. „Bei einem Treffen hatte er eine afrikanische Holzschnitzerei aufgehängt. Ich fragte ihn, was es damit auf sich hat.“ Daraufhin habe Schug berichtet, dass er im Krieg in Afrika stationiert gewesen sei. „Er ist einer der wenigen, die noch ein Zeugnis abgeben können“, erklärt Nüßler. So habe man den Plan gefasst, diese Erinnerungen zu sichern. Auf mehreren DIN-A4-Seiten schilderte Alfred Schug für Jürgen Henze und Dieter Nüßler seine Erlebnisse penibel, akkurat und detailgetreu, im Gespräch holte er weiter aus, ergänzte oder erläuterte. Und was dabei herauskam, ist hochinteressant.

Der Leser des Werks taucht in das Leben eines jungen Mannes ein, der nach dem Abschluss seiner Bäckerlehre im Jahr 1941 von der Wehrmacht eingezogen wurde. Von Landau geht es zuerst nach Frankreich, dann nach Neapel und schließlich nach Afrika. Alfred Schug steuert dort einen vierradangetriebenen schweren Chevrolet-Lkw, bei dem die Fahrerkabine abmontiert ist. Er ist Sonne, Wind und Wüstenstaub ungeschützt ausgesetzt.

Es ist eine Geschichte von Ängsten, Strapazen und Kuriosem. In dem Werk wird auch eine Episode erzählt, in der Alfred Schug von seinem Leutnant dazu verdonnert wird, durch die Wüste zu marschieren und ein neues Fahrzeug zu besorgen – als Proviant erhält er lediglich eine Dose Erbsensuppe und ein Päckchen Knäckebrot.

Die plastischen Erzählungen, die Jürgen Henze und Dieter Nüßler zusammengetragen haben, gewinnen noch deutlich an Lebendigkeit durch die vielen Originaldokumente, die in digitaler Form beigefügt sind. Alfred Schug hat über die Jahre alles aufgehoben und den beiden für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt – von verschiedenen Quittungen über die Erkennungsmarke bis hin zur Kriegsgefangenenregistrierung.

Denn der Krieg endete auch für Alfred Schug in Gefangenschaft. In dieser Zeit durchläuft er 15 verschiedene Kriegsgefangenenlager in Tunesien, Algerien, Marokko, den USA und Großbritannien. Als er im März 1947 seine Heimat wiedersieht, steht die unter französischer Besatzung.

Zurück in Baumholder, lebt Alfred Schug sein Leben weiter, das der Krieg unterbrochen hatte. Er findet Arbeit als Bäcker und legt sogar seine Meisterprüfung ab. Doch damit begnügte er sich nicht: 1951 wird er Taxifahrer mit eigener Konzession – eine nicht ungefährliche Tätigkeit im boomenden Baumholder. „Diese Geschichte wollen wir auch noch erzählen“, versichert Jürgen Henze.

Das 16-seitige Werk „Im Gespräch mit Alfred Schug“ von Dieter Nüßler und Jürgen Henze kann bald im Internet unter www. geschichtswerkstatt-baumholder.de eingesehen werden.

Von unserem Redakteur Peter Bleyer