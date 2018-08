Mit einem Schneemann fing alles an: Jennifer Reißners Spezialität sind handbemalte Glaskugeln

Ob beim Weihnachtsmarkt in Hoppstädten oder kurz darauf dem in Schwollen – bei beiden Veranstaltungen zog ein Verkaufstisch die Blicke der Besucher besonders an, und viele von ihnen traten näher, um sich das Ganze mal etwas genauer anzuschauen. Denn Jennifer Reißner aus Ellweiler hatte dort nicht nur eine bunte Auswahl an handbemalten Glaskugeln für den Christbaum im Angebot, sondern das Publikum konnte die 28-Jährige bei dieser kreativen Arbeit sozusagen live und in Farbe beobachten.

„Die Leute sollen ja gleich erkennen, dass ich ihnen an meinem Stand keine industrielle Ware verkaufen will, sondern alle Kugeln selbst gemacht sind“, betont Reißner, die in ihrem Hauptberuf als Steuerfachangestellte in der Birkenfelder Kanzlei von Karl-Walter Schwarz beschäftigt ist. Je nach Größe dauert es erfahrungsgemäß zwischen 45 und 60 Minuten, bis mit Acrylfarben das jeweilige Motiv aufgetragen ist. Kein Wunder also, dass die 28-Jährige rückblickend sagt, „dass ich bei den Weihnachtsmärkten richtig gut zu tun hatte und auch mit dem Verkauf sehr zufrieden sein konnte“. Bei Preisen, die im Normalfall etwa 12 Euro betragen und nur bei den großen Kugeln auch mal bei 20 Euro liegen, ist klar: Gemessen am dahintersteckenden Aufwand bei der Fertigung, verlangt Reißner für ihre Werke einen alles andere als üppigen Stundenlohn, zumal sie für das Material – also zum Beispiel für die Kugeln selbst oder die Farben, die sie verwendet – ja auch noch Kosten hat.

Allerdings stellt die 28-Jährige, die aus Brücken stammt und seit etwa einem Jahr in Nachbarort Ellweiler wohnt, ohnehin klar: „Ich habe zwar vorsorglich ein Gewerbe angemeldet, und es bleibt durch den Verkauf auch schon ein kleiner Gewinn, aber in erster Linie mache ich das Ganze aus Liebhaberei. Malen war schon als Kind mein großes Hobby.“

Seit 2013 hat Reißner sich dabei in erster Linie darauf spezialisiert, Glaskugeln mit feinem Pinselstrich zu verzieren. Die Initialzündung dafür war ein Geschenk ihres Vaters. Er überreichte Reißner eine vorher gekaufte Glaskugel, die ein Schneemann schmückte. „Sie hat mir auch gut gefallen, aber ich dachte mir, dass ich so etwas auch genauso schön selbst malen könnte“, sagt sie.

Im Lauf der Zeit ist der Kundenzuspruch dank ihrer Präsenz bei diversen Veranstaltungen – dazu zählen zum Beispiel auch die Hobbykünstlerausstellung in Hoppstädten im Sommer oder die Glockenkirmes im heimatlichen Brücken im September – beziehungsweise dank Mund-zu-Mund-Propaganda immer größer geworden, berichtet sie. Auf ihrer privaten Facebook-Seite postet die 28-Jährige zudem regelmäßig Fotos von neu bemalten Kugeln. Die Motive denkt sie sich dabei entweder selbst aus, oder sie holt sich dafür zum Beispiel im Internet die Ideen. Vermehrt kommt es inzwischen aber auch vor, dass Kunden ganz spezielle Wünsche an sie herantragen.

Das fängt damit an, dass sie auf die Kugeln die Namen von neu geborenen Babys aufträgt oder auf diese Weise ein Geschenk zum Muttertag gemacht wird. Reißner hatte aber auch schon Auftraggeber, die ihr das Foto eines verstorbenen Hundes als Vorlage lieferten, damit die 28-Jährige dieses Porträt nachmalt und so auf einer Kugel verewigt.

Ein anderes Mal hat sie für einen Fußballfan das Logo von dessen Lieblingsklub auf das ballförmige Objekt aus Glas aufgetragen. Für einen Liebhaber der „Star Wars“-Filmreihe hat sie eine der Figuren, den Jedi-Meister Yoda, gemalt, und originell fand Reißner auch, als jemand bei ihr gezielt eine Kugel mit zwei Rittern in blauem und pinkfarbenem Kostüm orderte. In der Regel sind die von Reißner gemalten Motive aber dann doch etwas konservativer. In der Vorweihnachtszeit sind als Christbaumschmuck vor allem Glaskugeln mit Winterlandschaften begehrt, weiß die 28-Jährige aus Erfahrung.

Bei den Märkten hat sie aber auch stets Kugeln mit Motiven aus Afrika, die zum Beispiel einen Elefanten oder einen Stammeskrieger zeigen, dabei. Sie malt Reißner nämlich selbst besonders gern. „Gut verkaufen lassen sich auch die Kugeln mit comicartigen Eulen oder Schafen“, sagt die 28-Jährige, die nach eigener Aussage pro Jahr rund 60 neue Objekte malt, was sie vor allem an den freien Wochenenden macht.

Zwar spielt die Adventszeit für den Verkauf dabei die entscheidende Rolle, „aber das Geschäft läuft nicht nur in den vier Wochen vor Weihnachten“, betont Reißner, was durch die oben erwähnte Auflistung einiger beispielhafter Motive bereits deutlich wurde. Und in den nächsten Wochen wird sich die 28-Jährige zudem vermehrt dem Bemalen anderer Objekte widmen, die nicht rund und aus Glas, sondern oval und aus Plastik sind. Denn selbstverständlich gehört auch die Fertigung kleiner Kunstwerke auf Ostereiern zum Repertoire, das Jennifer Reißner beherrscht. Axel Munsteiner

Wer Interesse an Reißners Arbeiten hat, kann sich unter Telefon 06782/876 48 15 beziehungsweise E-Mail an jenny.reissner@web.de bei ihr melden.