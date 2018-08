Mit dem Rad geht es bald ins "Himmelreich"

Es ist sozusagen der Prolog mit bereits sichtbarem Ergebnis bei einem Modellprojekt, das mithilfe eines üppigen Zuschusses des Bundesumweltministeriums in mehreren Etappen in der Verbandsgemeinde Birkenfeld verwirklicht wird: An ungefähr 15 Standorten, die über das VG-Gebiet verteilt sind, ist mit der Aufstellung von hochwertigen Fahrradständern der Startschuss für „Bir-Bike“ gefallen.

Die Kinderradgruppe des TuS Hoppstädten hat beim Zwischenstopp in der Birkenfelder Eisdiele die neuen Ständer in der Achtstraße fast komplett in Beschlag genommen. Diese rege Nutzung ist genau der Wunsch, den die Verantwortlichen der VG mit dem Projekt „Bir-Bike“ verbinden.

Der weitere Ausbau der Infrastruktur, der dem E-Bike-Boom und der damit verbundenen Notwendigkeit, Auflade- und sichere Abstellmöglichkeiten zu schaffen, Rechnung trägt, wird in den nächsten Wochen folgen. Bis Ende des Jahres soll zudem das Radwegenetz in der VG durch die landesweit einheitlichen weiß-grünen Hinweisschilder nach HBR-Norm von bisher auf 41 auf 201 Kilometer erweitert werden.

Drei Touren für die ganze Familie

Bis dahin werden in diesem Zusammenhang auch drei Radschleifen in der VG mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad für Touristen, aber auch Einheimische ausgewiesen. Sie werden die Namen „Wasserträume“, „Himmelreich“ und „Eisenmacher“ tragen, wie Sandra Wenz, Leiterin der Birkenfelder Tourist-Information, im NZ-Gespräch verrät, und führen teils über Asphalt, teils über Schotter. Sie sind für Familien geeignet und gut mit Trekkingrädern oder E-Bikes befahrbar. 2019 wird dann im Bereich Schwollen, Hattgenstein und Oberhambach noch eine spezielle Rundstrecke für Mountainbiker ausgewiesen, sagt Bürgermeister Bernhard Alscher, wobei VG-Klimaschutzmanager Viktor Klein ergänzend betont: „Wir greifen in allen Fällen bei der Ausweisung der Strecken auf vorhandene Wege zurück und werden keine neuen bauen.“

Dennoch werden sich die Gesamtkosten für das Projekt auf 448.000 Euro belaufen, wobei der Bund mit einer Förderquote von 90 Prozent den Löwenanteil – nämlich rund 403.000 Euro – übernimmt. „Ich war selbst erstaunt, wie teuer zum Beispiel die HBR-Beschilderung ist. Da fallen allein 600 Euro pro Kilometer an“, sagt Alscher. Denn mit der Anschaffung der Hardware, also der Schilder, und deren Installation allein ist es nicht getan. Ein großer Faktor sei auch die Planung, wo die Schilder positioniert werden, was zudem zum Beispiel mit dem Landesbetrieb Mobilität abgestimmt werden muss.

Mit „Bir-Bike“ wolle man ein beispielhaftes Vorhaben umsetzen, „dass die Leute dazu animiert, vom Auto aufs Rad umzusteigen und damit auch etwas für den Klimaschutz zu tun“, sagt Alscher. Ausdrücklich sehen sich die Birkenfelder dabei als Schrittmacher für eine Entwicklung, „die andere in der Nationalparkregion gern kopieren können. Wir sind natürlich offen für eine Erweiterung und haben daran auch bei der Konzeption schon gedacht. Denn was nützt es zum Beispiel, wenn wir isoliert 200 Kilometer an Radfahrerstrecken ausschildern und drum herum ist nichts“, betont der VG-Chef.

Die Ausgangsüberlegung, sich für eine Teilnahme am Förderprogramm mit dem Titel „Klimaschutz durch Radverkehr“ zu bewerben, ist es laut Klein gewesen, „dass wir bisher eine Region sind, in der noch relativ wenig Rad gefahren wird. Wir waren aber vor zehn Jahren auch keine ausgeprägte Wanderregion. Jetzt sind wir das aber schon, weil wir mit Saar-Hunsrück-Steig und den Traumschleifen die Infrastruktur geschaffen haben, die auch nicht nur von Touristen, sondern auch von vielen Einheimischen genutzt wird.“

E-Bike-Boom wirkt sich günstig aus

Auf genau diesen Effekt hoffen die Verantwortlichen nun auch bei „Bir-Bike“, zumal ihnen die rasant wachsende Beliebtheit der E-Bikes dabei in die Karten spielt. Denn die anspruchsvolle Topografie ist mit dieser motorisierten Unterstützung auch für nicht so sportliche Menschen kein Hindernis mehr, um die schon immer schöne Landschaft mit dem Velo zu erkunden.

Im ersten Schritt haben die Verantwortlichen der VG, die übrigens auch fünf Dienstpedelecs für die Mitarbeiter des Rathauses im Rahmen des Projekts gekauft haben, zunächst die hochwertigen Fahrradständer an rund 15 Stellen in-stalliert, an denen viel Publikumsverkehr ist. Das gilt zum Beispiel für das Birkenfelder Freibad oder für den Parkplatz in der Achtstraße gegenüber von Eisdiele und anderen Gastrobetrieben sowie an der Rothenburghütte in Hattgenstein.

Die neuen Bügel lassen im Gegensatz zu älteren Ständern genug Luft, um an ihnen auch Räder mit breiteren Reifen abzuschließen und sicher abzustellen. Diese Stationen werden schon bald um Schränke mit drei ebenfalls abschließbaren Fächern ergänzt. Diese sind so konzipiert, dass Radler dort bei einer Rast zum einen den Akku zum Aufladen eines E-Bikes an die Steckdose anhängen und zum anderen auch Rucksack oder Helm deponieren können. Hinzu kommen in naher Zukunft noch vier teilweise überdachte Premiumabstellstationen mit besserer Ausstattung, etwa vor dem Treibhaus in Birkenfeld oder am Haupteingangsbereich des Umwelt-Campus in Neubrücke.

Bei der Standortwahl habe man dabei bei manchem Ortsbürgermeister, der die Station auf dem Dorfplatz postieren wollte, etwas Überzeugungsarbeit leisten müssen. Weil der Ladevorgang eine gewisse Zeit beansprucht und niemand gern sein eventuell teures Bike aus den Augen lässt, wurden die Ständer vor allem an Orten mit noch vorhandener Gastronomie und dort direkt vor den Lokalen – etwa vor dem Landgasthaus Böß in Schwollen – aufgestellt.

Große Parkboxen am Bahnhof

Schließlich sollen am Bahnhof in Neubrücke, der Birkenfelder Tourist-Information am Landesmuseum, dem Rathaus Birkenfeld und auch am dem Verwaltungsgebäude „Auf dem Römer“ auch noch große Boxen installiert werden, in die ein ganzes Rad passt. Ein Teil von ihnen soll zum Beispiel am Bahnhof fest an Pendler vermietet werden, die mit dem Rad dorthin kommen, um dann mit dem Zug zu ihrer Arbeitsstelle weiterzufahren. Die anderen Boxen sollen hingegen frei verfügbar sein und können später sogar über Handy als Abstellmöglichkeit reserviert und bezahlt werden.

