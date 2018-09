Mit 591 Einsprüchen konfrontiert: Windkraftpläne der VG Birkenfeld stehen massiv in der Kritik

Wo sollen im Gebiet der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld in Zukunft Zonen für die Windkraftnutzung ausgewiesen werden? Diese Frage hat beim dafür notwendigen Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) zu einem bisher beispiellos starken Echo geführt. Im Rahmen der vorgeschrieben frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gab es als Reaktion auf den im Mai 2017 vom VG-Rat verabschiedeten FNP-Entwurf bis zum Fristende im Oktober 2017 sage und schreibe 591 Rückmeldungen, die in erster Linie von Bürgern, aber auch zum Beispiel von Vereinen stammten.

In der VG Birkenfeld drehen sich aktuell knapp 40 Windräder. Die neueste Anlage (rechts) wurde vor einigen Monaten nahe Hattgenstein errichtet. Nicht weit davon entfernt stehen zwischen Niederhambach und Wilzenberg-Hußweiler fünf weitere weiße Masten. Wie viele Flächen auf dem VG-Gebiet noch für diese Form der Stromerzeugung hinzukommen sollen, ist weiterhin offen und bleibt ein Streitthema.

Foto: Reiner Drumm

Hinzu kamen Stellungnahmen von 27 Behörden sowie von elf Ortsgemeinden, die vornehmlich wie Schmißberg oder Niederhambach zur VG gehören und Einwände gegen die bisherige Planung machten. Thomas Zellmer vom von der VG für die FNP-Änderung beauftragten Büro Stadt-Land-Plus hat all diese Eingaben in den vergangenen Monaten gesichtet, inhaltlich zusammengefasst und sich am Mittwoch im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) der VG darauf konzentriert, die Bedenken aus der Bürgerschaft thematisch geordnet zu präsentieren.

Wuchtige Welle des Widerstands

Gleich zu Beginn der Sitzung, bei der im Unterschied zu manch anderem Treffen der VG-Gremien, die Emotionen dank des gut strukturieren Vortrags die Emotionen diesmal nicht hochkochten, hatte Zellmer klargestellt: „In allen 591 Stellungnahmen hat man sich gegen die bisherige Planung ausgesprochen. Es gab keinen der gesagt hätte ,Das ist gut' oder ,Macht mehr'.“ Er wies aber zugleich darauf hin, dass die mit den Einsprüchen artikulierte wuchtige Welle des Widerstands im wesentlichen auf sechs bis sieben Vorlagen beruhte. So hatte die Bürgerinitiative (BI) „Energiewende mit Vernunft“ im Sommer 2017 in Infoblättern eine Liste an Argumenten zusammengestellt, die sie an der bisherigen Planung kritisieren. Bürgern konnten diese „Orientierungshilfen“ – so die Formulierung der BI – in ihren Schreiben an die Verwaltung übernehmen.

Zusammengefasst, so Zellmer, gebe es inhaltlich 82 verschiedene Argumente, mit denen sich die VG-Gremien nun zu befassen haben und bei denen sie abwägen müssen, ob sie in der weiteren Planung berücksichtigt, abgelehnt oder noch einmal intensiv diskutiert werden müssen.

Er schlug vor, diesen Argumenten eine Kennzeichnung zu geben: Rot für Ablehnen, Grün für Berücksichtigen und Weiß dafür, sich weiter mit dieser Frage beschäftigen. Zellmer gab zu den einzelnen Punkten am Mittwoch zwar seine fachliche Einschätzung, entschieden wurde in der HFA-Sitzung aber noch nichts. In den nächsten Wochen sind nun zunächst die Fraktionen gefragt, sich im Hinblick auf die im Abwägungskatalog enthaltenen Punkte zu positionieren. Die Abstimmung darüber soll dann noch vor den Sommerferien im VG-Rat erfolgen.

Bürgermeister Bernhard Alscher hatte zu Beginn der Sitzung betont, dass es das oberste Ziel sein müsse, „einen rechtssicheren FNP“ aufzustellen“. Im weiteren Verlauf stellte er zudem klar: „Ich wünsche mir ein Ergebnis, für das wir nicht noch mehr Geld für immer neue Gutachten ausgeben müssen.“ Zellmer wiederum hatte darauf hingewiesen, dass der FNP der Steuerung und Konzentration der Windkraftnutzung dienen solle, der damit im Gegenzug auch regelt, wo im VG-Gebiet die Errichtung von Windrädern nicht erlaubt sein wird. Er stellte aber zugleich klar, dass wegen gesetzlicher Vorgaben am Ende des Verfahrens „substanziell Raum für die Windkraft ausgewiesen sein muss und wir keine Verhinderungsplanung machen dürfen“. Das Problem sei dabei, dass es keine festgelegte Größe für den Begriff „substanziell“ gebe. Die Empfehlung des Landes ist es, dass Gebietskörperschaften 2 Prozent ihrer Fläche für Windkraftnutzung zur Verfügung stellen, wobei die BI in diesem Zusammenhang unter Berufung auf Aussagen von Behörden argumentiert, dass man die rund 40 Windräder, die sich bereits in der VG drehen, in dieser Kalkulation einberechnen müsse.

Bedenken wegen Schallbelastung

Zu den Forderungen zählte zum Beispiel, dass man bei den bisher ins Auge gefassten Zonen – in der sogenannten Potenzialstufe 1 sind es 13 – im Rahmen der Fortschreibung des FNP auch eine mögliche Belastung durch Schall oder Schattenwurf gesondert ermitteln sollte. Zellmers Empfehlung dazu lautet jedoch, dies abzulehnen. Diese Punkte müssen nämlich ohnehin im Vorfeld bei der Einzelgenehmigung eines Rads geklärt werden. Zudem weist die VG in ihrer Planung nur Flächen und keine Standorte für Windräder aus. „Wir können also gar nicht genau sagen, wo die Anlagen genau stehen und wie hoch sie sind“, betonte Zellmer.

Andererseits gab es unter anderem den Hinweis, dass im Entwurf ausgewiesene Zonen für Windkraft die sogenannte Platzrunde des Flugplatzes in Hoppstädten-Weiersbach tangieren, die für den sicheren Betrieb nötig ist. Dies müsse zwingend als hartes Ausschlusskriterium berücksichtigt werden und schmälert damit den Zuschnitt der betroffenen Potenzialflächen. Noch unklar ist hingegen nach Auffassung von Zellmer, ob man die von der Bundeswehr geplante Ausweisung eines Schutzbereichs um den sogenannten Link 16 – einen Funkmast auf dem Gelände der Idar-Obersteiner Rilchenbergkaserne – ebenfalls schon als hartes Ausschlusskriterium bewerten muss. Wenn ja, wären im Umkreis von acht Kilometern Windräder tabu, was der von den Investoren weiterhin geplanten Einrichtung des Windparks Leisel/Siesbach mit acht Anlagen endgültig einen Riegel vorschieben würde. Hier sollte man den Ausgang des laufenden Verfahrens zur Ausweisung des Schutzbereichs abwarten, empfahl Zellmer.

Es gibt aber auch eine Reihe von weichen Kriterien. Bei ihnen liegt es also im Ermessenspielraum und in der Planungshoheit der VG, eine Regelung zu finden. Sie werden daher die Punkte sein, die den VG-Gremien noch reichlich Diskussionsstoff liefern werden.

Abstandsfrage wird noch wichtig

So lautet eine Hauptforderung, die sehr viele Bürger in ihren Eingaben gemacht haben, dass die Abstände von Windrädern zu Wohnhäusern vergrößert werden. Der bisherige Entwurf des FNP sieht gemäß der Vorgaben des Landes eine Mindestdistanz von 1000 Metern und bei Anlagen, die mehr als 200 Meter Gesamthöhe haben, sogar 1100 Meter vor. Seitens der Bürger gab es dabei viele unterschiedliche Vorschläge, zum Beispiel 1500 oder 1700 Meter. Die Abstandsfrage wird zudem in den VG-Gremien noch bei drei anderen Punkten eine Rolle spielen. Denn sie müssen sich in der Abwägung zum Beispiel auch mit den Forderungen befassen, dass zwischen zwei Windparks eine Mindestdistanz von vier Kilometern eingehalten werden muss, bei der Ausweisung von Flächen eine noch nicht näher konkretisierte Distanz zur Nationalparkgrenze berücksichtigt werden soll und im Hinblick auf den Naturschutz unter anderem pauschale Abstände zu bekannten Brutstätten geschützter Vögel wie des Rotmilans festgelegt werden sollen.

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner