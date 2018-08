Mit 3,5 Promille am Steuer: Polizei zieht Fahrer ohne Führerschein aus dem Verkehr

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Drei erheblich alkoholisierte Autoinsassen, ein Fahrer ohne Führerschein, ein ungeklärter Aufenthaltsstatus und ein dilettantischer Vertuschungsversuch – dieser Fall der Polizei hatte einiges zu bieten. In den frühen Morgenstunden Dienstag wurde in Idar-Oberstein ein Auto gemeldet, das Schlangenlinien fuhr. Eine Streife konnte das besagte Fahrzeug unmittelbar nach der Meldung in Höhe des Altenbergtunnels sichten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Fahrzeug befanden sich drei junge, männliche Personen.