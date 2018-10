Ministerpräsidentin Dreyer eröffnet neue Markthalle in Veitsrodt

Aus unserem Archiv

Veitsrodt

So schnell kann's gehen: Im März haben die Bauarbeiten an der Markthalle auf dem Gelände des Veitsrodter Prämienmarkts begonnen, Ende April wurde Richtfest gefeiert, und am Sonntag, 10. Juni, wird die Halle von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer offiziell eröffnet. Es ist der Tag, an dem das jährlich an wechselnden Orten organisierte Nationalparkfest stattfindet. Zum dritten Mal, diesmal also in Veitsrodt, wird die Ministerpräsidentin die Feier am Nachmittag besuchen, am Morgen ist Umweltministerin Ulrike Höfken dort.