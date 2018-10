Mineralienbörse in Freisen: Farbenprächtige Achate stehen im Mittelpunkt

Viele Besucher werden die Mineralienbörse 2017 mit ihren vielen eindrucksvollen Sonderdarbietungen noch in bester Erinnerung, da nähert sich auch schon wieder die nächste Veranstaltung dieser Art. Der Mineralienverein Freisen lädt für Sonntag, 6. Mai, zwischen 9 und 17 Uhr zur inzwischen 35. Auflage der Ausstellung in der Bruchwaldhalle ein.

Auch diesmal erwartet die Besucher wieder ein reichhaltiges Programm mit vielen Höhenpunkten. So gibt es zum Beispiel eine Sonderausstellung mit exquisiten rheinhessischen Achaten. Ausgestellt werden diese Exponate von Dietrich Mayer, einem im In – und Ausland renommierten Mineralienfachmann und Autor mehrerer Bücher, in welchen auch über die sehr begehrten Achate aus unserer Region berichtet wird. Mayer, der auch jedes Jahr eine Sondervitrine auf den Münchner Mineralientagen präsentiert, hat angekündigt, dass er wirklich eine Topvitrine mit außergewöhnlich schönen Exemplaren zeigen wird.

Darüber hinaus wird der Mineralienverein Freisen neben den obligatorischen Neufunden von Grabungsaktionen aus jüngster Vergangenheit auch eine Sonderausstellung mit den Höhepunkten einer kürzlich erworbenen Privatsammlung eines Vereinsmitgliedes mit besonders schönen einheimischen Exemplaren offerieren.

Neben den vielen Ausstellern aus dem In- und Ausland sind auch bei der 35. Auflage wieder die schon seit vielen Jahren teilnehmenden Händler aus der Edelsteinregion Idar-Oberstein besonders stark vertreten. Buchautor Martin Peter Steinbach hat sich ebenso angemeldet wie der Hettenrodter Edelsteingraveur Heinz Postler, der seine neuesten Edelsteinkreationen, diesmal graviert aus farbenprächtigen Rohsteinen vornehmlich aus der Fundregion rund um Baumholder, ausstellt. Eines von Postlers neuen Werke stellt beispielsweise den „Höllensturz der Verdammten“ in Anlehnung an ein Gemälde des niederländischen Künstlers Peter Paul Rubens aus dem Jahr 1620 dar.

Aber auch langjährige Börsenaussteller wie die Familie Erwin und Martin Hess aus Kirschweiler sowie von der Hans-Peter-Schleife aus dem Zentrum des Stadtteils Idar setzen seit Jahren mit ihrer Anwesenheit auf der Freisener Mineralienbörse auf gemeinsame Präsentationsstrategien. Diese sehr starke Präsenz der Aussteller aus der Edelsteinregion Idar Oberstein dokumentiert einmal mehr, dass nur durch gemeinsame Auftritte und konzertierte Aktionen das Interesse an den schönen Steinen für die Menschen attraktiv gehalten werden kann.

Nichtstun bedeutet Stagnation und Interesselosigkeit, und um hier ganz gezielt entgegenzuwirken, wird es auch in diesem Jahr wieder die Veranstaltung „Steinesuchen für Kinder“ geben. Auf einer Fläche von 36 Quadratmetern können Kinder wieder kostenlos selbst Achate und andere Edelsteine ausgraben und die gesammelten Trophäen mit nach Hause nehmen.

Das nur wenige Gehminuten von der Bruchwaldhalle entfernte Mineralienmuseum in der Alten Schule wurde im Erdgeschoss während der Wintermonate von den Vereinsmitgliedern in Eigenregie komplett renoviert. Durch die umfangreichen Arbeiten hat das Museum eine qualitativ erhebliche Aufwertung erfahren, wobei auch weitere schöne Exponate einheimischer Mineralien – vorwiegend Achate – hinzugekommen sind. Das Museum ist bei freiem Eintritt während der gesamten Börse von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Eintrittspreis für die Mineralienbörse beträgt für Erwachsene 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.mineralienverein-freisen.de