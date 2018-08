Messeaussteller werden mit perfidem Trick reingelegt

Mit einem perfiden Trick versucht derzeit wieder ein dubioser Anbieter, Geld von gutgläubigen Messeausstellern zu ergaunern, wie Messe-Geschäftsführer Kai-Uwe Hille in den vergangenen Wochen feststellen musste.

„Etliche unserer Aussteller wurden aufgefordert, für ein Unternehmen namens ,International Fairs Directory' Firmendaten abzugleichen und über ein Formular zu vervollständigen oder zu korrigieren.“ Dies sei nötig zur Aktualisierung der Daten im Ausstellerverzeichnis. Der Haken ist im Kleingedruckten des Formulars sorgsam versteckt: Unternehmen, die das Auftragsformular des „International Fairs Directory“ ausfüllen und zurückschicken, schließen damit einen Dreijahresvertrag über die Veröffentlichung von Firmendaten ab. Die Kosten hierfür betragen jährlich satte 1181 Euro.

Messelogo wird missbraucht

Das besonders Hinterlistige bei diesem Trick: Das Schreiben des Anbieters ist so aufgemacht, dass der angeschriebene Aussteller beim flüchtigen Lesen meint, es handele sich um Post seines Messeveranstalters oder um einen kostenfreien Eintrag in ein Ausstellerverzeichnis. Durch die Bezugnahme auf die anstehende Messe, zu der der Aussteller angemeldet ist, eine eingedruckte Kundennummer oder die Verwendung des Messelogos wird suggeriert, dass bereits eine Geschäftsbeziehung besteht. Teilweise wird dem Schreiben außerdem ein Formular mit den Basisdaten des Ausstellers und der Bitte um Korrektur beigefügt. Um die Rücksendung zu vereinfachen, wird ferner ein freigemachter Rückumschlag beigefügt, mit dem das korrigierte Formular unterschrieben zurückgeschickt werden kann.

„Dieses Treiben läuft nun schon über Jahre hinweg. Früher war es die Firma ,Expo-Guide', aber dahinter stecken die gleichen Leute“, berichtet Hille. „Mal ist es mehr, mal weniger. Im Moment erleben wir mal wieder eine richtige Welle. Ich kann nur immer wieder betonen: Die Messe Idar-Oberstein unterhält keinerlei Vertragsbeziehungen mit „International Fairs Directory“ oder „Expo-Guide“ und hat sie weder ermächtigt noch in sonstiger Form veranlasst, an unsere Aussteller heranzutreten, um Daten für ein Ausstellerverzeichnis zu aktualisieren.“ Die gesteigerten Aktivitäten der dubiosen Firma hängen offenbar damit zusammen, dass „International Fairs Directory“, das ihren Firmensitz von Mexiko zunächst nach Uruguay und dann nach Costa Rica verlegt hat, inzwischen in der EU eine Dépendance eröffnet hat. „Ich kann nur jedem empfehlen, wenn er ein Angebot in dieser Art erhält, es sehr gründlich zu lesen und sich im Zweifelsfall an uns zu wenden.“

Der Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft (AUMA) gibt Tipps, was ein Aussteller tun kann, wenn er auf ein solches Angebot hereingefallen ist. „Oft bemerken Aussteller erst bei Erhalt einer Rechnung, dass sie irrtümlich einen kostenpflichtigen Eintragungsauftrag unterschrieben haben. In diesem Fall kann der Vertrag wegen Irrtum oder arglistiger Täuschung angefochten werden“, erklärt Silvia Bauermeister, Rechtsanwältin des AUMA. Der Ausschuss hält auf seiner Internetseite auch einen entsprechenden Musterbrief bereit. Auf keinen Fall sollte der Aussteller die Rechnung bezahlen, auch nicht im Falle von Mahnungen oder Klagedrohungen, rät die Juristin.

„Bei Nichtzahlung folgen in der Regel weitere Rechnungen und Mahnungen mit Hinweisen auf die aus Sicht des Herausgebers geltende Rechtslage. In einem weiteren Schritt werden teilweise Inkassobüros, oft mit Sitz im Ausland, eingeschaltet oder ein gerichtliches Mahn- oder Klageverfahren angedroht. In der Regel dienen diese Maßnahmen jedoch nur dem Zweck, Aussteller einzuschüchtern und zur Zahlung zu bewegen“, weiß man bei der AUMA.

Rechtsweg ist nicht vorgesehen

Dass seitens „International Fairs Directory“ oder „Expo-Guide“ tatsächlich einmal rechtlich gegen Aussteller vorgegangen wurde, ist nicht bekannt. „Das gehört nicht zu deren Geschäftsmodell“, erläutert Rechtsanwältin Bauermeister. „Die setzen auf die bloße Masse ihrer Anschreiben und gehen davon aus, dass einige davon schon bezahlen werden.“ Juristisch gesehen, sei es darüber hinaus auch fraglich, welches Recht dabei wo zur Anwendung kommen soll. Sollte das zuständige Gericht dennoch einen Mahnbescheid oder eine Klage zustellen, so der Rat des AUMA, solle anwaltliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

Hat der Aussteller erst bezahlt, dann besteht zwar die Möglichkeit, eine Rückzahlung juristisch durchzufechten, aber zum einen ist der Erfolg dabei ungewiss, zum anderen erfordert es aufgrund des Firmensitzes außerhalb der EU einen großen Aufwand an Zeit und Geld. „Das Geld ist in aller Regel verloren“, sagt Bauerfeind. „Juristisch ist das ganze Verfahren so kompliziert und undurchsichtig, dass man da kaum eine Chance hat.“

Von unserem Reporter Jörg Staiber