Messe: Sonderschau zeigt Natur als Malerin

In eine überdimensionale Schatzkiste verwandelt sich die Messe Idar-Oberstein am Wochenende 26. und 27. Mai. Rund 100 internationale, nationale und regionale Aussteller präsentieren dann Mineralien, Fossilien, prächtige Steinstufen, Edelsteine und Versteinerungen bis hin zu seltenen Stücken aus Sammlungen, Heilsteine für den Esoterikbereich, Zubehör und Literatur.

Ein Paradies für Edelstein-, Mineralien- und Fossilienliebhaber tut sich am 26. und 27. Mai bei der Mineralienwelt in der Messe auf. Foto: Messe Idar-Oberstein

Die Besucher der Mineralienwelt Idar-Oberstein erleben Schätze und Gesteine in ihrer ganzen Faszination und Schönheit, in allen Formen, Farben und Preisklassen. Gleichzeitig ist die Messe aber auch ein Treffpunkt, auf dem sich alle Steinliebhaber vom Experten bis zum Hobbysammler, austauschen können. Zum Angebot der Aussteller gehören selbstverständlich auch attraktiver Schmuck, trendige und klassische Edelsteinketten, kreative Schmucksets, modische Ringe, Designcolliers und vieles mehr – für jeden Geschmack und in jeder Preislage ist etwas dabei.

Das faszinierende Thema der diesjährigen Sonderschau lautet „Bilder in Edelstein“. Dort gibt es verschiedene Unikate zu bestaunen, in denen sich die Natur als Maler versucht hat und für den Betrachter eindeutig erkennbare Bilder geschaffen hat. Neben Achaten werden auch Opale, Rhodonite und andere Edelsteine mit Bildern zu sehen sein.

Zudem wird es Vorträge des Steinheilkundevereins geben. Als Vor-Ort-Service für alle Messebesucher bietet der Gemmologe Frank Müller (Fachmitglied der DGemG) an seinem Bestimmungsstand kostenlose Mineralien- und Edelsteinprüfungen an. „Handwerk live“ heißt es am Stand des Edelsteingraveurs Gerhard Pauly. Wer erfahren möchte, was eine unscheinbare Geode in sich verbirgt, kann sich an Jörg Schlyia von der JS-Mineralienwelt wenden.

Mitmachaktionen für Kinder wie Schmuck anfertigen, Schürfen und Basteln mit Edelsteinen werden an verschiedenen Ständen im Foyer angeboten. Für alle, die den Besuch der Mineralienwelt Idar-Oberstein mit einem Kurzurlaub in der schönen Edelsteinregion verbinden möchten, hält das Edelsteinland zahlreiche reizvolle Angebote und Anregungen bereit ( www.edelsteinland.de). Des Weiteren locken die 23. Jazztage Idar-Oberstein am selben Wochenende mit einem tollen Programm.

Jörg Staiber