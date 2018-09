Messe: Alles dreht sich um den Hund

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Zum zweiten Mal dreht sich am kommenden Wochenende in der Messe Idar-Oberstein alles um die treuen Vierbeiner, wenn dort wieder die Messe „Mein Hund“ zu Gast sein wird. Knapp 100 Aussteller präsentieren vom Kauknochen über das passende Bett oder das exklusive Halsband bis hin zur wetterfesten Sicherheitskleidung alles, was Hund von heute so braucht.