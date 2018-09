Meistertitel krönt das Jubiläumsjahr

Zum 110-jährigen Bestehen des TuS Hoppstädten, das ab Freitag groß gefeiert wird, hat sich der traditionsreiche Verein etwas Besonderes einfallen lassen. Er hat die Hennes-Weisweiler-Elf, die Traditionsmannschaft des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, für ein Freundschaftsspiel gegen eine AH-Kreisauswahl verpflichtet. Das bevorstehende Jubiläumsfest ist für die NZ aber auch Anlass, an wichtige Meilensteine in der Klubhistorie zu erinnern.

In Feierlaune waren Spieler und Fans der SG Hoppstädten-Weiersbach schon im Mai: Damals sicherte sich die erste Mannschaft den Meistertitel in der Bezirksliga Nahe. Foto: Privat

Die Feierlichkeiten auf dem Sportplatzgelände beginnen am Freitag mit Ehrungen und einer kleinen Meisterfeier. Denn der ersten Fußballmannschaft der SG Hoppstädten-Weiersbach gelang vor einigen Wochen der jüngste große Erfolg in der Vereinsgeschichte. Das Aushängeschild der beiden Klubs aus dem Doppelort sicherte sich in der Saison 2017/18 den Spitzenplatz in der Bezirksliga Nahe und damit den Aufstieg in die Landesliga. Anschließend wird um 20 Uhr ein Testspiel der Meistermannschaft angepfiffen. Gegner ist der Bezirksligist. Im Anschluss an diese Partie findet im und am Sportlerheim eine Party mit Tanz und Unterhaltung statt. Der Eintritt am Freitag ist frei.

Ex-Profis aus Gladbach im Einsatz

Sie alle haben früher schon das Trikot von Borussia Mönchengladbach getragen und in der Bundesliga gespielt: die Spieler der Hennes-Weisweiler-Elf, die am Samstag ein Spiel in Hoppstädten bestreitet. Foto: Borussia Mönchengladbach

Der Festsamstag steht ganz im Zeichen des Einlagespiels der Hennes-Weisweiler-Elf. Bekannte Ex-Größen der Borussia aus Mönchengladbach wie Hans-Jörg Criens, Karlheinz Pflipsen, Peter Wynhoff und Martin Schneider haben schon ihr Kommen zugesagt, wie der TuS-Vorsitzende Matthias Hornberger betont. Das Spiel beginnt um 15.30 Uhr.

Einen besonderen Service bietet der Verein wegen der begrenzten Parkmöglichkeiten am Sportplatz an. Besucher können den Parkplatz am Gemeindezentrum nutzen. Von dort wird ab 14 Uhr ein kostenlosen Busshuttleservice verkehren. Nach dem Spiel gibt es selbstverständlich auch wieder einen Shuttleservice vom Fußballplatz zurück zum Gemeindezentrum. Für Kurzentschlossene gibt es Karten an der Tageskasse für 8 Euro für Erwachsene beziehungsweise 5 Euro für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren.

Im Anschluss an das Einlagespiel steht ein Partyabend mit dem „fast berühmten Niels“, einem Moderator und DJ vom Privatsender Antenne Luxemburg, auf dem Programm. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt. Auch eine Tombola wird angeboten. Hauptpreise sind unter anderem ein signiertes Trikot sowie ein signierter Ball der Hennes-Weisweiler-Elf. Zudem winken eine fünftägige Probefahrt eines Autos der Firma Toyota Dinig aus Hochstetten-Dhaun sowie andere Preise.

Beim Blick auf die Geschichte des TuS Hoppstädten ist zunächst bemerkenswert, dass der Verein nach seiner Gründung im Jahr 1908 zuerst als Turnverein auftrat. Fußball gespielt wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg. Erwähnenswert ist zudem, dass der Verein Ende der 1920er-Jahre als DJK Hoppstädten in den Fußball-Gauklassen auf Punkte- und Torejagd ging.

Im Jahr 1928 wurde unter einem großen ehrenamtlichen Arbeitseinsatz und einem zusätzlichen Kostenaufwand von damals 2000 Reichsmark der Grundstein für den heutigen TuS-Sportplatz auf der sogenannten Schmittwies gelegt. Da die benötigten Mittel für einen bitter notwendigen Ausbau der Spielstätte fehlten, wurde allerdings erst im Jahre 1954 die Sportanlage in Eigenleistung erstellt und 1966 auf die vom DFB geforderten Maße ausgebaut.

Nachdem der Zweite Weltkrieg die Vereinsaktivitäten zum Erliegen gebracht hatte, fanden sich im Jahr 1945 einige Fußballer zusammen und trugen unter dem Namen Sportfreunde Hoppstädten-Weiersbach mehrere Freundschaftsspiele aus. Dieser Verein wurde aber erst Ende 1947 als SV Hoppstädten genehmigt und nahm dann erstmals am Spielbetrieb der zweiten Kreisklasse Birkenfeld teil.

In der Spielzeit 1949/50 konnte die Meisterschaft errungen werden, und man schaffte in den Aufstiegsspielen den Aufstieg in die erste Kreisklasse. In eben dieser Saison wurde auch zum ersten Mal in vereinseigenen Trikots in den Farben Gelb/Weiß und Blau/Schwarz gespielt.

1956 wurde der SV Hoppstädten schließlich in TuS Hoppstädten umbenannt. 1961 stand das Team zum dritten Mal im Kreispokalendspiel, das diesmal erfolgreich bestritten wurde. Der Gegner SV Heimbach wurde mit 3:0 besiegt.

Größter Erfolg des Vereins war das Erreichen der Endrunde des DFB-Pokals in der Saison 1992/93 als damaliger Bezirksligist. Der TuS Hoppstädten hatte das Endspiel im Südwestpokal gegen Wormatia Worms zwar mit 0:7 verloren, da aus dem Bereich des südwestdeutschen Fußballverbands aber seinerzeit zwei Vereine am DFB-Pokal teilnehmen durften, waren auch die Hoppstädter qualifiziert. Nachdem der Verein in der ersten Runde ein Freilos hatte, unterlag er in der zweiten Runde in Birkenfeld dem VfR Heilbronn mit 0:3.

SG mit Weiersbach besteht seit 2013

Das bedeutsamste Ereignis in der jüngeren Vereinsgeschichte war es, dass sich mit Wirkung zum 1. Juli 2013 der TuS Hoppstädten mit dem SV Weiersbach zur SG Hoppstädten-Weiersbach zusammenschloss und damit eine gemeinsame Aktivenmannschaft gebildet wurde. Die beiden Vereine, deren erste Garnituren zuvor jede für sich zu den besten Fußballmannschaften im Kreis zählten, blieben aber rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Vereine. Bereits vor 30 Jahren wurde eine Jugendspielgemeinschaft zwischen den beiden Sportvereinen Hoppstädten und Weiersbach gegründet. Die beiden Vorstände hatten sich zu diesem Schritt aufgrund der ungünstigen Altersstruktur des Nachwuchses entschlossen. Auch im AH-Bereich gibt es schon lange eine SG. So hat sich die Ü 40 der SG schon zweimal für die Endrunde der offiziellen DFB-Ü 40-Meisterschaften in Berlin qualifiziert.

Nicht mehr wegzudenken aus dem Vereinsgeschehen sind inzwischen die TuS- Tanzmäd, wie man landläufig die einzelnen Tanzformationen nennt. Der jährlich stattfindende Showtanzabend ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders. Fünf Formationen mit ungefähr 100 Tänzern von den Kleinsten. Sie präsentieren unter den Namen TuS-Bambini, TuS-Juniors, Hopptown Diamonds, Steps On Fire und Hopptown Jumping Jacks ihr Können. Die drei letztgenannten Gruppen nehmen darüber hinaus regelmäßig an Tanzturnieren teil. Besonders hervorzuheben sind dabei die Hopptown Jumping Jacks, ein reines Männerballett, das schon viele Erfolge bei rheinland-pfälzischen und saarländischen Meisterschaften erzielt und bereits mehrfach an den deutschen Meisterschaften der Männerballette teilgenommen hat. Der TuS Hoppstädten vereint neben dem Fußball und den Tanztruppen die Abteilungen Badminton, Bewegungstraining, Kung-Fu, Step Aerobic, Velo Kids und auch Ski.