Meister Lampe braucht in diesem Jahr ein dickes Fell

Auf der Heide wurde Meister Lampe schon vor dem Osterfest gesichtet – in einem Garten bei Rückweiler. Zum Glück hat der Hase angesichts der frostigen Temperaturen, die über Ostern gemeldet sind, ein dickes Fell.

Foto: Benjamin Werle

Was das putzige Pelzknäuel, das normalerweise über Wiesen und durch Wälder hoppelt, zwischen Blumen- und Gemüsebeeten trieb, bleibt sein Geheimnis. Vielleicht war es der Hunger, vielleicht ließ sich das Tierchen von unserer schnelllebigen Zeit verwirren – schließlich stehen die Schoko-Osterhasen schon seit Februar in den Supermarktregalen bereit. Was es auch war: Wir wünschen uns, dass Meister Lampe pünktlich zum Osterfest mit vielen bunten Eiern zurückkommt. bw