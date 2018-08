Mehr Laufkundschaft als vorher

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

So hatten sich das die Akteure vorgestellt: Gut angenommen wird die am 5. Mai offiziell eröffnete neue Stadtbibliothek, die sich nicht mehr in Bahnhofsnähe, sondern mitten in der Obersteiner Fußgängerzone befindet. „Wir fühlen uns sehr wohl im neuen Gebäude. Die anfänglichen technischen Störungen sind behoben. Benutzer-Computer, Drucker und Kopierer und – ganz wichtig – WLAN-Hotspot stehen zur Verfügung. Die Transparenz durch die großen Glasflächen bewirkt, dass wir viel Laufkundschaft haben. Viele schauen interessiert herein und informieren sich dann über das Angebot, lesen einfach mal die Zeitung oder arbeiten mit ihrem Laptop“, freut sich Sandra Ley, Leiterin der Bibliothek.