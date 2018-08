Markt in Horbruch erneut ein Volltreffer

Viele Farbtupfer hatte der zweite Bauern-, Winzer- und Kunsthandwerkermarkt in Horbruch zu bieten. Der größte war allerdings der azurblaue Himmel über der 350-Einwohner-Gemeinde, der bei sommerlichen Temperaturen viele Besucher anlockte.

Beinahe 80 Verkaufsstände waren im Oberdorf, in der Hochscheider Straße und „Auf der Viehtrift“ platziert. Dreh- und Angelpunkt war allerdings das Gelände rund ums Dorfgemeinschaftshaus, in dem die Dorffrauen 120 selbst gebackene Kuchen anboten.

Das Engagement der Dorfbevölkerung ist vorbildlich. Mehr als 100 Helfer der Vereinsgemeinschaft Horbruch (Feuerwehr und TuS) sowie die Mitglieder des Ortsgemeinderates um ihren Ortsbürgermeister Klaus Hepp waren von 11 bis 18 Uhr im Einsatz. „Dem dritten Bauern-, Winzer und Kunsthandwerkermarkt im nächsten Jahr steht nichts im Wege“, stellte eine Gruppe am späten Abend bei einem Absacker fest, berichtet Klaus Hepp. Dort wurde auch vorsichtig geschätzt, dass mehr als 4000 Besucher den Markt in Horbruch besucht haben könnten.

1991 hatte man in Horbruch erstmals zu einem solchen Markt eingeladen. Aber erst vor einem Jahr hatte das „Kind“ einen anderen Namen bekommen und in diesem Jahr – auch bedingt durch das Wetter – mit Bauern-, Winzer- und Kunsthandwerkermarkt einen Voll-treffer gelandet.

Bier- und Eisstand waren am stärksten belagert. Aber auch das Verkaufsangebot ließ nur wenige Wünsche offen, wenn auch nur ein Biowinzer von der Mosel präsent war, dafür aber zwei Stände, die unter anderem Wildwurst anboten. Allesamt waren es Stände, die regionale Produkte anboten: Es gab Brot und Hausmacher Wurst aus Asbach oder Fladenbrot aus Herrstein, handgefertigten Schmuck und Lederarmbänder, Nützliches für den Haushalt, Produkte aus der Bauern- und Ziegenkäserei, Stein- und Holzfiguren, Gartenpflanzen, Schnäpse und Liköre, Honig und Senf aus der Cochemer Senfmühle.

Nachwuchs konnte das Bogenschießen erlernen

Gisela Kadisch und ihr Team vom Forstamt Idarwald in Rhaunen waren mit der Erlebnisschule Wald und Wild nach Horbruch gekommen, den jungen Besuchern wurde unter Anleitung das Bogenschießen beigebracht, zudem konnten sie eigenhändig ihr Stockbrot über offenem Feuer brutzeln. Zwei Frauen konnte man bei ihrer Arbeit am Spinnrad über die Schulter schauen, die Besucher konnten sich aber auch auf Aulers Holzbänken ausruhen und dabei einen Blick auf ein neues Auto werfen. Der Horbrucher Kindergarten bot Kinderschminken an. Erfreulich für die Vereinsgemeinschaft war auch, dass sich das Gasthaus Scherer mit einem Essensstand beteiligte, an dem gefüllte Klöße angeboten wurden. „Gute Produkte, schöne Atmosphäre, guter Besuch, Kaiserwetter und zufriedene Gäste, was will man mehr? Die Ortsgemeinde präsentierte sich als guter Gastgeber“, freute sich Ortsbürgermeister Klaus Hepp.

