Marketing-Zentrum für zwei Kreise: Standortdiskussion vertagt

Aus unserem Archiv

Kreis Bad Kreuznach/Birkenfeld. Nein, keine Standortdiskussion, keine Fragezeichen hinter der 1991 gegründeten Naheland-Touristik (NLT) mit Sitz in Kirn. Deren Zukunft wurde in der beschlusslosen zweistündigen Zusammenkunft der beiden Kreistage am Montagabend im Kirner Gesellschaftshaus schlicht ausgespart. Noch.