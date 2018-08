Mammutprojekt: Lange Leitung sichert Versorgung mit Wasser

Sie ist 32 Kilometer lang und hat 26,4 Millionen Euro gekostet: Jetzt ist die Verbindungsleitung von der saarländischen Primstalsperre zur Steinbachtalsperre nach vier Jahren Bauzeit fertig. Sie wurde gebaut, damit das Trinkwasserreservoir bei Kempfeld-Katzenloch saniert werden kann und die Menschen im Kreis Birkenfeld in dieser Zeit nicht auf dem Trocknen sitzen müssen. Die Leitung befördert Rohwasser aus dem Saarland zur Steinbachtalsperre, wo es zu Trinkwasser aufbereitet wird. Der Probebetrieb kann voraussichtlich im Spätherbst dieses Jahres anlaufen.

Einen Zuwendungsbescheid über 4,224 Millionen Euro hatte Umweltministerin Ulrike Höfken dem Vorsitzenden des Wasserzweckverbandes, Bernhard Alscher (Mitte), und Geschäftsführer Horst Kürschner zur Feier an der Steinbachtalsperre mitgebracht. Foto: Hosser

Der Wasserzweckverband im Kreis Birkenfeld, der sich einst nur auf massiven Druck der Landesregierung zusammenfand, „kann stolz auf diese Leistung sein“, lobte Umweltministerin Ulrike Höfken die Abwicklung des Mammutprojekts. Sie hob hervor, dass der ambitionierte Zeit- und Kostenplan eingehalten wurde. Der Kreis Birkenfeld sei jetzt optimal mit Wasser versorgt, meinte die Ministerin mit Blick auf frühere Engpässe.

„Hier wurde Außergewöhnliches geleistet“, befand auch Bernhard Alscher, Vorsitzender des Wasserzweckverbandes. „Hut ab“, meinte er insbesondere zur Arbeit der Ingenieursgesellschaft im Kreis Birkenfeld, die bei dem grenzüberschreitenden Projekt gleich vier örtliche Bauleiter im Einsatz hatte. Bauingenieur Bernd Hartmann schilderte in launigen Worten die vielen kleineren und größeren Hindernisse, die es bei der Umsetzung zu überwinden galt.

„Die Saarländer sind schon ein cleveres kleines Völkchen: Sie verkaufen uns Wasser, das eigentlich aus Rheinland-Pfalz stammt“, meinte er zu dem Geschäft, das dem Zweckverband 3,5 Millionen Kubikmeter Wasser sichert. Der Talsperrenverband Nonnweiler hat mehr als genug davon. Er habe schon Ende der 90er-Jahre mit Idar-Oberstein und sogar Bad Kreuznach verhandelt, berichtete Geschäftsführer Joachim Meier. Das sei damals wegen der immensen Kosten für die notwendigen Überleitungen gescheitert. Jetzt machten die Zuschüsse aus Mainz die Verwirklichung möglich. „Beneidenswert“ nannte Meier die hohe Förderung. „Dafür haben wir aber ausreichend Wasser in der Primstalsperre.“ Es dient vorrangig zur Kühlung des Kohlekraftwerks Bexbach – eine perspektivisch auslaufende Nutzung. Deshalb hält der Verband verstärkt Ausschau nach neuen Abnehmern.

Die lange Leitung, bei der durch die Umsetzung in elf Losen überwiegend örtliche Unternehmen zum Zug kamen, führt quer durch den Nationalpark und überwindet Höhenunterschiede in einer Größenordnung von 200 Metern – sie ist deshalb nach Meinung von Ministerin Höfken „ein Jahrhundertbauwerk“. Rund 21 der 26,4 Millionen Euro an Ausbaukosten wurden vom Land getragen. Höfken überreichte Alscher anlässlich der Eröffnung des Wasser-Wissens-Werks an der Steinbachtalsperre (wir berichteten) den letzten Zuwendungsbescheid in Höhe von 4,224 Millionen Euro – davon entfallen 3,168 Millionen auf Zuschüsse und 1,056 Millionen Euro auf ein zinsloses Darlehen.

Von Kurt Knaudt