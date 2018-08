Maiwanderung: Kaum Probleme am Bostalsee

Aus unserem Archiv

Nohfelden

Bei den traditionellen Wanderungen am 1. Mai mit Ziel Bostalsee kamen in diesem Jahr rund 6000 Besucher an den See im Nordsaarland. Probleme blieben diesmal aus, meldet die Polizei. Die überwiegend jugendlichen Maiwanderer kamen wie gewohnt aus dem ganzen Umland und auch aus dem benachbarten Rheinland-Pfalz.