Magisches bei der Krönungsgala der Edelsteinkönigin

Aus unserem Archiv

Langweiler

Der Förderverein Deutsche Edelsteinstraße veranstaltet am Samstag, 20. Oktober, mit Unterstützung der Verbandsgemeinde Herrstein die Krönungsgala der 22. Deutschen Edelsteinkönigin. An diesem Tag wird neue Repräsentantin und damit die Nachfolgerin von Anna-Lena Märker in Langweiler feierlich gekrönt. Beim Kartenverkauf schnell zu sein, ist wichtig: Für das besondere kulturelle Erlebnis im exklusiven Ambiente des Klosters Marienhöh stehen nur 200 Plätze zur Verfügung.