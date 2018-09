Lkw-Fahrer lädt zehn Müllsäcke an Straße ab – Hohe Strafe droht

In der Straße „Am Kehrweg“ im Stadtteil Enzweiler wurden im Verlauf der letzten Woche zehn Müllsäcke mit Hausmüll illegal abgelagert, berichtet die Polizei. Anwohner beobachteten den Fahrer eines Lkw bei der Entsorgung, konnten jedoch kein amtliches Kennzeichen ablesen. Bei der Durchsicht des Mülls wurden Hinweise auf den Verursacher festgestellt . Sollte dieser ermittelt werden, erwarten ihn die Kosten für die Müllentsorgung sowie ein Bußgeld im Ordnungswidrigkeitenverfahren, das bis zu 5000 Euro betragen kann.



Foto: Friso Gentsch/Archiv – dpa

Am Dienstagmittag zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr wurde ein auf dem Festplatz in der Vollmersbach abgestellter Pkw vermutlich durch einen ein- oder ausparkenden Pkw leicht beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am Montag wurde gegen 11.30 Uhr gemeldet, dass am Gebäude Kasinostraße 15 ein Küchenfenster ein etwa einen Zentimeter großes Loch in der äußeren Verglasung aufweist. Vor dem Haus konnte auf der Straße eine Glaskugel (Murmel) von entsprechender Größe aufgefunden werden.