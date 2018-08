Letzte Schicht des Hüttenvereins: Am Ende bleiben Erinnerungen und eine Lore

Einst eine soziale Institution, die im Notfall einspringen und Beistand leisten sollte, später eine Gemeinschaft, die das Dorfleben mit vielen Festen bereicherte: In 110 Jahren hat der Berg-, Hütten- und Arbeiterverein Berglangenbach einen langen Weg voller Erfolge, Rückschläge, Wendungen und Wandlungen beschritten. Nun ist er auf seiner letzten Etappe angekommen, zum Jahresende wird er aufgelöst – so haben es die verbliebenen 16 Mitglieder im Frühjahr beschlossen. Die Altersstruktur und der anhaltende Mitgliederschwund haben ihren Tribut gefordert.

An einen Besuch von Kurt Beck kann sich Friedolin Köbrich, seit 32 Jahren Vorsitzender des Berg-, Hütten- und Arbeitervereins, noch gut erinnern. Das war in den 90ern, damals war der noch recht unerfahrene rheinland-pfälzische Ministerpräsident im verschlafenen Dörfchen Berglangenbach zu Gast. Der Anlass: Ein Jubiläum des Hüttenvereins. „Die Ruschberger hatten an diesem Tag eine eigene Veranstaltung und fragten, ob ich den Ministerpräsidenten nicht abgeben würde“, erzählt Köbrich verschmitzt lächelnd. „Daran habe ich nicht im Traum gedacht.“

Der 81-Jährige hat viele solcher Geschichten parat und wird nicht müde, seine Erinnerungen herauszukramen. Neben zahlreichen Festen geht es in den Anekdoten auch immer wieder um Ausflüge und Verbindungen zu anderen Hüttenvereinen. „Durch den Verein sind wir ganz schön rumgekommen“, erzählt Friedolin Köbrichs Frau Edeltraud, deren Vater Edmund Kley selbst lange Vereinsvorsitzender und auch Berglangenbacher Bürgermeister war. „Vor allem das Saarland haben wir so kennengelernt.“

Edeltraud Köbrich besitzt ganze Alben voller Fotos, die den Weg des Hüttenvereins nachzeichnen – von feierlichen Prozessionen in den 50er-Jahren bis hin zur Einweihung der Lore 2007, die noch immer gegenüber der Markthalle zu finden ist. Bald werden diese Bilder die Geschichte einer vergangenen Ära erzählen – wenn der Verein am Jahresende die letzte Schicht absolviert hat.

Gegründet wurde er am 25. April 1908 unter dem Namen Evangelischer Berg- und Hüttenverein. Das vorrangige Ziel war, in Not geratene Kameraden oder Hinterbliebene finanziell zu unterstützen. Ein Blick in die Chronik zeigt Fakten auf, die heute kurios anmuten, ebenso wie der Vereinsname aus der Zeit gefallen wirkt. „Wer bei einer Versammlung unentschuldigt fehlte, hatte eine Konventionsstrafe in Höhe von 30 Pfennigen zu zahlen“, steht dort beispielsweise geschrieben. Heutzutage müssten eher die Vereine ihre Mitglieder dafür bezahlen, dass sie an den Versammlungen teilnehmen – überspitzt formuliert.

Nachdem der Verein 1935, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, verboten worden war, wurde er 1957 wieder ins Leben gerufen, der konfessionelle Zusatz im Namen entfiel. Damals wurde Edmund Kley, Edeltraud Köbrichs Vater, Vorsitzender. Im Laufe der Jahre änderten sich die gesellschaftlichen Gegebenheiten, verloren Bergwerke an Bedeutung, und so wandelte auch der Hüttenverein sein Gesicht – und spezifizierte seinen Namen. 1986 beschloss die Generalversammlung, ihn in Berg-, Hütten- und Arbeiterverein umzubenennen, zumal die Mitglieder nicht mehr auf der Hütte beschäftigt waren.

In jener Zeit übernahm Friedolin Köbrich das Ruder und hat es bis heute nicht mehr abgegeben. Die Zeit seiner Präsidentschaft bezeichnet er als „schwer aktiv“. „Vor allem die vielen Arbeitsleistungen waren intensiv, auch die Aufgabe, den Verein hochzuhalten“, betont er. Gern blickt er auf die vielen Feste zurück, die der Verein selbst organisiert oder mitgestaltet hat, seien es die Jubiläen oder etwa die Barbarafeier, die jedes Jahr im Dezember ansteht.

Dass diese Zeit nun ein Ende findet, lässt Friedolin Köbrich nicht kalt. „Niemand löst gern etwas auf“, sagt er. „Aber trotz aller Bemühungen konnten wir keinen Nachwuchs finden. Die jungen Leute interessieren sich dafür nicht.“ Dem Verein, der in seiner Hochzeit 37 Mitglieder hatte, gehören zurzeit noch 16 Bürger an, von denen viele die 80-Jahre-Grenzen überschritten haben. Mit einer solchen Altersstruktur einen Verein aufrechtzuerhalten, Veranstaltungen zu stemmen mit allem, was dazugehört, das sei nicht möglich. „Es ging nicht mehr“, sagt Friedolin Köbrich kurz und knapp.

Als im Frühjahr die Entscheidung gefallen war, seien die meisten Mitglieder trotz allen Wehmuts erleichtert gewesen. „Der Einzige, der vielleicht nicht ganz so erleichtert war, war ich“, sagt der Vorsitzende und zeigt damit, wie sehr er an dem Verein hängt. Mit dem Jahr 2018 geht eine 110-jährige Ära zu Ende.

Doch bevor die letzte Schicht im Zuge der Barbarafeier am 9. Dezember absolviert wird, lädt der Berg-, Hütten- und Arbeiterverein noch zu einem Bildernachmittag ein, bei dem man die Geschichte des Vereins Revue passieren lassen kann. Von den finanziellen Resten, die sich noch in der Vereinskasse befinden, werden 500 Euro der Kirche zur Fensterneuerung gespendet. Und was bleibt am Ende von 110 Jahren Vereinstätigkeit übrig? Ein Speicher voller Uniformen und eine Lore, um die sich jetzt die Gemeinde kümmern muss.

Von unserem Redakteur Peter Bleyer