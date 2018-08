Laudatorinnen verraten liebenswerte Details

Mehr als 150 Besucher waren zum zweiten Ehrungsabend der Verbandsgemeinde Herrstein ins neue Dorfgemeinschaftshaus nach Kempfeld gekommen. Nachdem im November bereits 39 engagierte Kommunalpolitiker in Dickesbach mit Verdienstmedaillen der VG-Verwaltung ausgezeichnet worden waren, stand diese Ehrung nun 44 Kollegen bevor.

Um es vorwegzunehmen: „Es war ein schönes Treffen der kommunalen Familie und hat allen sichtlich Spaß gemacht“, sagte im Anschluss ein Beobachter. Bürgermeister Uwe Weber und der Erste Beigeordnete Edwin Steuer nahmen die Ehrungen vor, Laudatorinnen waren Melissa Pütz, Rebecca Wichter und Josephine Berger. Alle haben ihre Sache toll gemacht – so auch der Posaunenchor Idar und erneut Rebecca Wichter, die für den musikalischen Rahmen verantwortlich waren. Für das angenehme Ambiente hatte das Unternehmen Elo-Ton Johannes Look Idar-Oberstein gesorgt.

Mut zur Veränderung und viel Überzeugungskraft

„Wir möchten heute Frauen und Männer ehren, die in unterschiedlicher Intensität Beharrlichkeit, Mut zur Veränderung, Überzeugungskraft und Gestaltungswille gezeigt haben und damit ihren Ortsgemeinden, der Verbandsgemeinde und auch den Bürgern in vielfältiger Art und Weise geholfen haben“, betonte Bürgermeister Weber, bevor er gemeinsam mit seinem Ersten Beigeordneten Edwin Steuer die Plaketten überreichte. Ein Exemplar in Bronze erhielten Horst Albohr, Peter Probst und Martin Schupp (alle Kempfeld), Ilse Beck (Herrstein), Werner Hoffmann, Birgit Weinz, Freimut Galle, Gerd Hartmann und Hartmut Theis (alle Kirschweiler), Klaus Gans (Mackenrodt), Karl Gerhard (Sensweiler), Detlev Haag, Reiner Doll und Reiner Theis (alle Bruchweiler), Bernd Hartmann, Hans-Georg Petry und Rolf Schuch (alle Veitsrodt), Werner Kaiser (Weiden), Dieter Neumann und Erich Sieg (beide Wirschweiler), Marianne Nürnberger (Sonnschied), Arnold Pasemann und Willi Wahl (beide Mackenrodt), Martin Probson, Wilfried Feil und Stephan Dreher (alle Herborn), Frank Schwinn und Dieter Brombacher (beide Mörschied), Eberhard Weber (Herrstein), Edmund Weidner und Edwin Bock (beide Langweiler) sowie Winfried Hey (Wickenrodt).

Die Verdienstplakette in Silber wurde Erich Paulus (Wirschweiler), Peter Remuta (Herborn), Arnold Weinz (Niederwörresbach) und Hartmut Hartmann (Bruchweiler) überreicht, mit Gold bedacht wurden Reiner Mildenberger (Mackenrodt), Alfred Reicherts (Langweiler), Hartmut Röper (Kirschweiler), Edwin Steuer (Allenbach), Dieter Albert (Kempfeld), Siegfried Burmann (Allenbach), Otmar Glöckner (Wickenrodt) und posthum Horst Elz aus Sonnschied.

Die Laudatorinnen gingen nicht nur auf den kommunalen Werdegang der Kommunalpolitiker ein, auch die private und gesellschaftliche Seite wurde beleuchtet. So erfuhren die Besucher etwa, dass die Politik bei Reiner Mildenberger wohl in der Familie liegt. Sein Vater (als Ratsmitglied) und sein Großvater (als Ortsbürgermeister) hatten ebenfalls das Gemeinwohl ihres Heimatdörfchens im Blick.

„Es ist noch kein (Bürger)Meister vom Himmel gefallen.“ Diesen Spruch hat Alfred Reicherts durch sein Hobby als Fallschirmspringer öfter im freien Fall widerlegt. Zudem ist er ein begeisterter Motorradfahrer. Man kennt Reicherts als sehr humorvollen und geselligen Menschen. Davon weiß auch die Montagsclique beim Veitsrodter Markt zu berichten. Die Stunden montagnachmittags am Weinstand Prinz sind schon fast legendär.

Dass Kommunalpolitik nicht alles ist, zeigt das Beispiel Hartmut Röper. In seiner Heimatgemeinde Kirschweiler war er lange Zweiter Vorsitzender des TuS Kirschweiler, zudem Mitglied des Männergesangvereins und Gründungsmitglied des Volksbildungswerks in Kirschweiler.

Am 2. Februar 1970 begann das politische Engagement von Edwin Steuer. An diesem Tag vor 48 Jahren wurde er zum Ortsgemeinderatsmitglied seiner Heimatgemeinde Allenbach verpflichtet. Zur Erinnerung: Oskar Paulus war damals Ortsbürgermeister in Allenbach, Heinz Vesper Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein.

Dieter Albert – seine Redebeiträge im Verbandsgemeinderat sind legendär – ist in seiner Freizeit ein leidenschaftlicher Leser. Er ist stets auf dem aktuellen Stand, wenn es um die kommunale Politik oder die Weltpolitik geht.

Überrascht haben dürfte die Besucher das Hobby von Siegfried Burmann und seiner Frau. Das Ehepaar Burmann ging in früheren Jahren dem Tanzsport schon fast professionell nach. 1999 waren beide Rheinland-Pfalz-Meister bei den C-Klasse-Senioren.

Wandern ist das große Hobby von Otmar Glöckner. 2011 überquerte er mit seiner Frau und Freunden die Alpen von Oberstdorf nach Meran. Auch für den Fußball schlägt sein Herz – auch wenn seine eigene Karriere beim TuS Breitenthal wegen Erfolgslosigkeit und fehlendem Talent jäh endete. Befragt nach etwas Bemerkenswertem zu seiner Person, antwortete Glöckner: „Seit 1976 mit derselben Frau verheiratet.“

Kommunalpolitiker verneigten sich vor einer großen Persönlichkeit

Schließlich verneigte sich die Wertegemeinschaft der Kommunalpolitik vor einer großen Persönlichkeit, die am 28. Dezember 2017 nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist. „Wir werden Horst Elz als guten und außergewöhnlichen Menschen, gesellig in seiner Art, überzeugend in seiner politischen Arbeit, in Erinnerung halten. Wir danken dir, lieber Horst“, betonte Bürgermeister Weber. Nach einer Gedenkminute überreichten er und Beigeordneter Steuer der Ehefrau von Elz und seiner Enkelin die Medaille in Gold. Veitsrodts Ortsbürgermeister Bernd Hartmann war es schließlich vorbehalten, der Verwaltung im Namen der Geehrten unter ebenfalls großem Applaus zu danken.

Von unserem Redakteur

Andreas Nitsch