Lastwagen kippt um – Fahrer bleibt unverletzt – B 269 für zweieinhalb Stunden gesperrt

Auf der Bundesstraße 269 zwischen Birkenfeld und Morbach hat sich bei Hüttgeswasen am Freitag gegen 13.40 Uhr ein schwerer Unfall mit einem Sattelzug ereignet.

So sah es am Freitag nach dem Unfall aus. Foto: Hosser

Wie die Polizei mitteilt, kam der Lkw-Fahrer, der in Richtung Morbach unterwegs war, aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann geriet mit seinem Gespann – litauische Zugmaschine mit deutschem Auflieger – auf den Grünstreifen und verlor auf dem aufgeweichten Bankett die Kontrolle über das Fahrzeug – in der Folge kippte der mit etwa 20 Tonnen Stahlringen beladene Sattelzug um und kam neben der Straße zum Liegen. Die alarmierten Rettungskräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei gingen zunächst davon aus, dass sich noch eine eingeklemmte Person in dem havarierten Lastzug befindet. Diese Annahme bestätigte sich allerdings nicht. Der Mann hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Der beträchtliche Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200 000 Euro. Die Bergung der Ladung und des Unfallfahrzeugs gestaltete sich für die Einsatzkräfte schwierig, sodass die Bundesstraße 269 während dieser Arbeiten für zweieinhalb Stunden komplett gesperrt blieb.