Landschaftspark Idar-Oberstein: "Highlight" zu tollem Preis

Das hört man gern, und das passt zu den vielen guten Nachrichten der jüngeren Vergangenheit im Bereich der Stadtpolitik, waren sich die Mitglieder des Stadtrats in ihrer jüngsten Sitzung einig: Die Rekonstruktion des historischen, gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichteten Landschaftsparks am Obersteiner Schlossberg soll Gestalt annehmen und ein weiteres attraktives Mosaiksteinchen im Stadtbild werden. Im Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschuss war die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE), die die sich im Landesbesitz befindlichen Denkmäler verwalte, vor einigen Wochen bereits auf breite Zustimmung gestoßen. Nun gab auch der Stadtrat einstimmig grünes Licht.

Die Rekonstruktion des historischen Landschaftsparks am Obersteiner Schlossberg soll Schritt für Schritt umgesetzt werden.

In den kommenden Jahren soll der Landschaftspark für knapp 2 Millionen Euro rekonstruiert werden. Für die Pflege, für die Kosten in Höhe von 25.000 Euro jährlich angesetzt werden, ist nach dem neuen Vertragswerk die Stadt zuständig. Im Grunde ändert sich nichts: Die Summe entspricht dem, was die Stadt auch derzeit für die Pflege des Schlossbergs investiert. Kosten, die darüber hinausgehen, übernimmt ab jetzt das Land.

In dem Vertrag verpflichtet sich die GDKE dazu, die Bäume der Anlage zu kontrollieren und zu pflegen, darauf Einfluss zu nehmen, dass die Wege so verbreitert werden, dass sie für die Fahrzeuge der Friedhofspflege befahrbar sind, und die Verkehrssicherheit aller baulichen Anlagen hinsichtlich ihrer statischen Sicherheit zu übernehmen. Zur Rekonstruktion des Parks wird ein großer Teil des jetzigen Baumbestands gefällt, wobei insbesondere die zahlreichen noch erhaltenen Bäume aus der Zeit der Anlage des Parks wieder stärker zum Vorschein kommen sollen.

Zudem regelt der Vertrag die Nutzungsrechte des Geländes. Der GDKE ist dabei insbesondere daran gelegen, dass die Stadt als Vertragspartner auftritt und sicherstellt, dass bei Veranstaltungen der Landschaftspark denkmalgerecht genutzt und nicht beschädigt wird.

Bauamtsleiterin Christine von der Burg erhielt viel Lob vonseiten der Ratsmitglieder: Sie hatte sich sehr dafür eingesetzt, dass dieses Vertragswerk zustande kommt und Idar-Oberstein eine weiteres „Highlight“, wie es CDU-Fraktionssprecher Armin Korpus sagte, erhalten wird. „Eine Bereicherung zu einem tollen Preis“, nannte Korpus die Pläne. „Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Lift ...“, meinte er schmunzelnd. Josef Mähringer (SPD) kommentierte: „Der Park bringt jedem etwas. Wir haben das alte und das neue Schloss, dazu kommen die Felsenkirche und die Edelsteinbranche: Wir brauchen uns hier nicht zu verstecken, was Marketing betrifft. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen.“ Thomas Engel (Freie Liste) hält die Maßnahme für sehr sinnvoll und wünscht sich eine zeitnahe Umsetzung.

Elisabeth Jost (SPD) erinnerte an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. „Da war dieser Bereich ein Riesenspielplatz für die Kinder.“ Nach wie vor sehr am Herzen liegt Jost ein „stilles Örtchen“– irgendwo zwischen Felsenkirche und Schlossanlage. Von der Burg entgegnete: Der Park sei klar abgegrenzt. Da könne keine WC-Installation erfolgen.

Eine zeitgemäße Ergänzung der des Projekts: Bis auf Informationstafeln an den Eingängen soll der neue Park weitgehend von Beschilderungen freigehalten werden. Mit einer Smartphoneapp sollen sich die Besucher über die Sehenswürdigkeiten informieren können.

