LAG Erbeskopf verteilt erneut 1,8 Millionen Euro

Aus unserem Archiv

Hermeskeil

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf richtet zum achten Mal einen Förderaufruf an öffentliche und private Projektträger. Diesmal stehen 1,8 Millionen Euro an Fördermitteln der Europäischen Union und des Landes Rheinland-Pfalz zur Ausschüttung, davon 500.000 Euro prioritär für Projekte in der Nationalparkregion.