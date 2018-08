Kurioser Unfall: Rückwärtsrollendes Auto rammt Hauswand in Schwollen

Aus unserem Archiv

Schwollen

Weil eine Handbremse nicht fest genug angezogen war, hat sich am Samstag gegen 13.10 Uhr ein recht spektakulärer Unfall in Schwollen ereignet. Infolge der Unachtsamkeit geriet nämlich ein Pkw ins Rollen, den eine Autofahrerin am Straßenrand abstellte.