Kunstgenuss in Hattgenstein: Zauberwaldhaus verwandelt sich in Galerie

Auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes in Hattgenstein soll neben das bisherige Natur- künftig auch das Kulturerlebnis treten. Denn das dort vor einigen Jahren eröffnete Zauberwaldhaus, dessen Besitzerin die Ortsgemeinde ist, wird ab Ende des Monats als Galerie fungieren. „Künstler aus der Region werden dort in Zukunft ausstellen und die Gelegenheit haben, interessante und ansprechende Rahmenprogramme anzubieten“, sagt Susanne Munz, Sachbearbeiterin für Kultur und Presse bei der Verbandsgemeinde Birkenfeld.

Foto: Axel Munsteiner

Feierlich eröffnet wird die Galerie am Samstag, 28. April. Erste ausstellende Künstlerin ist dann Bärbel Busch. Die Diplom-Designerin und Illustratorin aus Schwollen zeigt unter dem Motto „Mensch und Land in Sicht“ bis zum 24. Juni ihre Skizzen und Gemälde im Zauberwaldhaus, wobei Interessierte diese Werke auch käuflich erwerben können. Busch wird zudem am 23. und 24. Juni einen Schnupperkurs im Steinbildhauen anbieten. „Weitere Ausstellungen im Lauf des Sommers sind bereits in Planung. Es wurden deswegen auch bereits Gespräche mit anderen Künstlern geführt. Spruchreif ist aber noch nichts“, informiert Susanne Munz.

Ortsgemeinde ist Hausherrin

Sie betont ebenso wie der Hattgensteiner Ortsbürgermeister Udo Laube als Hausherr, dass die Nutzung des Gebäudes als Galerie zunächst für etwa ein halbes Jahr angelegt ist und man in dieser Zeit schauen will, inwiefern dieses Angebot von kunstinteressierten Besuchern in Anspruch genommen wird. „Es ist aber sicher einen Versuch wert, das Zauberwaldhaus auf diese Art und Weise zu beleben“, sagt Munz.

Dieser Auffassung schließt sich Laube ausdrücklich an. Er betont aber zugleich, dass die Gemeinde keine Konkurrenz für andere Galerien in der Region, etwa der im Café Artechino in Birkenfeld, schaffen wolle, sondern man vielmehr nach der Schließung des Maler-Zang-Hauses in der Kreisstadt nun in Hattgenstein eine weitere Alternative anbiete, um Künstlern aus heimischen Gefilden eine Plattform zur Präsentation ihrer Werke zu geben. Die Ortsgemeinde stelle daher die Räume im Zauberwaldhaus auch kostenlos für diesen Zweck zur Verfügung, ergänzt Laube.

Bisher hat das Areal am früheren Hattgensteiner Sportplatz vor allem Ausflügler, Wanderer und Sportler angelockt. Denn dort reckt sich ein Aussichtsturm in die Höhe, es ist zudem einer der beiden Einstiegspunkte für die Zauberwald-Traumschleife sowie Startort für einen Mountainbike-Trail und Treffpunkt für Bogenschützen. Außerdem gibt es mit der bewirtschafteten Rothenburghütte eine Einkehrmöglichkeit auf dem Plateau.

Das Zauberwaldhaus daneben fristet hingegen bislang eher ein Dornröschendasein. Es wird nur vergleichsweise selten, etwa für Seminare oder wenn zum Beispiel die Birkenfelder Radpiraten auf ihrer Bikestrecke Veranstaltungen organisieren, von der Öffentlichkeit in Anspruch genommen. Bis Ende 2017 hatte dort zudem der von elf Orten, darunter auch Hattgenstein, eingestellte kommunale Förster Jonathan Graeff sein Büro. Das benötigt er aber inzwischen nicht mehr, weil er von seinem früheren Wohnort im Rhein-Hunsrück-Kreis nach Oberhambach und damit mitten in sein Revier gezogen ist.

Werktags vier Stunden geöffnet

Weil das Büro frei wurde, eröffnet sich auch die Möglichkeit, dass die Galerie im Zauberwaldhaus in den nächsten Monaten kontinuierlich personell besetzt ist. Sie wird montags bis freitags jeweils von 11 bis 15 Uhr beziehungsweise nach vorheriger Vereinbarung unter Telefon 06787/971.768 geöffnet sein. So wird in Absprache mit VG-Bürgermeister Bernhard Alscher dessen Mitarbeitern Munz zumindest einen Teil ihrer Tätigkeit von den Büroräumen in Hattgenstein aus ausüben, sodass im oben angegebenen Zeitraum Besucher die ausgestellten Kunstwerke im Zauberwaldhaus in Augenschein nehmen können.

Regelmäßige Öffnungszeiten an den beiden Wochenendtagen, wenn erfahrungsgemäß der Publikumszuspruch auf dem Freizeitgelände am größten ist, sind bis dato allerdings nicht vorgesehen. Der Ortsbürgermeister hofft gleichwohl darauf, dass die Ergänzung des bisherigen Angebots auf dem früheren Hattgensteiner Sportplatz von den Gästen auch honoriert wird. „So mancher, der einen Rucksack anzieht und gern wandern geht, hat ja auch Interesse an Kultur, was ihn dann vielleicht auch neugierig macht, sich die ausgestellten Werke im Zauberwaldhaus anzuschauen“, sagt Laube.

Und auch Munz setzt darauf, dass möglichst viele Ausflügler es zu schätzen wissen, dass ihnen in Hattgenstein künftig Abwechslung geboten wird und dort die Chance besteht, „sowohl Natur als auch Kultur zu genießen“. Das Zauberwaldhaus mit seinen großen Glasfenstern ist nach ihrer Auffassung jedenfalls prädestiniert dafür, als Galerie zu dienen.

Wanderung gab Anstoß

Das hätten auch die anderen Beteiligten wie Laube und Busch so gesehen, als nach einer von der Verbandsgemeinde organisierten Kunstwanderung im August 2017 die Idee geboren wurde, die Möglichkeiten für diese Form der Nutzung des Gebäudes auszuloten. „Dass es nun mit der Verwirklichung dieses Gemeinschaftsprojekts geklappt hat, ist natürlich sehr erfreulich, und es wäre noch schöner, wenn sich das Experiment im nächsten halben Jahr auch als erfolgreich erweisen würde“, sagt Susanne Munz.

Axel Munsteiner