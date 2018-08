Kultur entdeckt Kirchenbollenbach: Gleich zwei Aufführungen in der Pfarrkirche

Der Idar-Obersteiner Theatersommer ist bekannt dafür, auch immer wieder neue Aufführungsorte spielerisch zu erkunden. Vom Schwimmbad bis zum Parkdeck, vom Pfaffenwald bis zur Gewerbebrache hat Kulturreferentin Annette Strohm schon so manches Plätzchen für die Kultur entdeckt.

Den Startschuss zum diesjährigen Theatersommer gibt das Chawwerusch-Theater mit seiner Produktion „Kleine Frau, was nun?“, mit dem auch an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren erinnert wird.

Foto: Chawwerusch-Theater

Neben den beiden klassischen Spielorten Schloss Oberstein und Stadttheater werden es in diesem Jahr die Obersteiner Fußgängerzone und die katholische Kirche St. Nepomuk in Kirchenbollenbach sein. Höhepunkt des Festivals wird – wie bereits im vergangenen Jahr die „Carmina Burana“ – eine aufwendige Eigenproduktion sein, bei der wieder Kreiskantor Roland Lißmann die Gesamtleitung hat.

Thematisch nähert sich das Festival zunächst etwas weitläufig dem Thema „Industrie-Kultur“, unter dem der rheinland-pfälzische Kultursommer 2018 mit den beiden 200. Geburtstagen des Trierers Karl Marx und des Westerwälders Friedrich Wilhelm Raiffeisen steht. Erst durch die industrielle Revolution habe sich auch für politische Stücke ein Publikum gefunden, erklärte Annette Strohm bei der Vorstellung des Programms in der Zentrale der OIE, die schon von Beginn an zu den Hauptsponsoren des Theatersommers gehört. Und tatsächlich präsentiert sich das Programm in einem weiteren Sinne auch als durchweg politisch.

Es geht los mit dem Chawwerusch Theater und dem Stück „Kleine Frau, was nun?“ Der Titel ist angelehnt an einen Roman von Hans Fallada, in dem eine Frau nach dem Ersten Weltkrieg der Provinz entflieht und sich im großstädtischen Leben Berlins nach und nach emanzipiert. Wie fast in jedem Jahr kommt auch in diesem wieder die American Drama Group, auf dem Schloss zeigt sie in Originalsprache „Macbeth“, William Shakespeares düsteres und blutiges Drama um Machtgier, Mord, Intrigen und Verrat.

Ebenfalls einen Klassiker bringt das Berliner Theater Grotest Maru mit. Auch wenn im „Kohlhaas“ nach Heinrich von Kleist die Kostüme historisch sind, so wird im Gegensatz zur traditionellen Bühnenproduktion der American Drama Group der Rebell wider Willen nicht auf Theaterbrettern um sein Recht kämpfen, sondern im Rahmen eines Stationenspiels durch die Obersteiner Fußgängerzone marschieren.

Der zweite Teil des Theatersommers 2018 wendet sich dann stärker dem Thema „Industrie-Kultur“ zu, wenn auch auf eher ungewöhnliche Weise. In Kooperation mit dem Kirchenkreis Obere Nahe und der Initiative Stattkino wird im Stadttheater der 45-minütige Film „Im Reich des Stahlbarons“ über Karl Ferdinand Stumm gezeigt, im Anschluss findet eine Diskussion mit Regisseur Rüdiger Mörsdorf und dem Heimatforscher und Pfarrer von Hottenbach, Erik Zimmermann, sowie Stefan Behr vom Theater Anu statt, das von Kai-Michael Sprenger, Referent im Kultusministerium, moderiert wird.

Die Veranstaltung lässt sich als Hinführung auf den Höhepunkt des Theatersommers verstehen, bei dem unter dem Titel „Der Klang der Industrialisierung“ mehr als 100 Mitwirkende in der Kirche St. Nepomuk in Kirchenbollenbach einen ganz besonderen Konzertabend veranstalten. Die Kantoreichöre Obere Nahe und Idar-Oberstein, das Barockorchester L’arpa festante aus München, mehrere Solisten sowie das Theater Anu aus Berlin werden die Zuhörer auf eine Klangreise von den Anfängen der Industrialisierung bis in die nahe Zukunft mitnehmen.

Zum Abschluss des Theatersommers zeigt ebenfalls in der Kirche St. Nepomuk das Nahe Theater aus Bad Kreuznach „Karl & Jenny – der 175. Hochzeitstag“ nach einer Vorlage von Jörg Staiber. Das Stück bezieht sich auf die Hochzeit von Karl Marx und Jenny von Westphalen im Jahr 1843 in Bad Kreuznach. Die beiden finden sich an ihrem 175. Hochzeitstag am Ort ihrer kirchlichen Trauung wieder und werden vor die Frage gestellt, ob sie heute erneut heiraten würden. Wenn sie das tun, dann dürfen die beiden samt Trauzeugen Friedrich Engels und Rosa Luxemburg hinaus in das Jahr 2018. In dem teils witzigen, teils tragischen Stück werden die vier historischen Persönlichkeiten auf ungewöhnliche Weise beleuchtet, und auch die Frage nach der Aktualität ihrer Ideen wird gestellt.

„Um das kulturelle Angebot in unserer Stadt würde uns so manche rheinland-pfälzische Kommune beneiden“, erklärte Oberbürgermeister Frank Frühauf bei der Vorstellung des Programms. Dieser Theatersommer stelle gerade durch seine anspruchsvollen Eigenproduktionen etwas Besonderes dar. Und auch OIE-Vorstandsmitglied Eva Wagner betonte, dass das Theaterfestival ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region sei und ihr Unternehmen es daher auch gerne unterstütze. Wie im vergangenen Jahr soll es auch dieses Mal wieder einen „Kulturnachsommer“ mit drei weiteren Produktionen im Oktober, November und Dezember geben.

Von unserem Reporter Jörg Staiber