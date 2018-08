Künftige Windkraftplanung in der VG Birkenfeld: Freier Raum für neue weiße Riesen wird schrumpfen

Wie viele neue Anlagen werden sich in der VG Birkenfeld zu den circa 40 Windrädern gesellen, die sich dort schon drehen? Auch nach der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwochabend, bei der keine Beschlüsse gefasst wurden, lässt sich diese Frage nicht seriös beantworten, wenngleich Bürgermeister Bernhard Alscher vorhersagte: „Es wird nicht mehr viel passieren.“

Im Rücken der Kreisstadt Birkenfeld reckt sich schon eine beträchtliche Anzahl an Windrädern in die Höhe. Wie viele noch dazukommen werden, ist offen. Der VG-Rat wird im September aber wichtige Weichenstellungen vornehmen und zum Beispiel die Frage nach dem erforderlichen Mindestabstand künftiger Anlagen zu Wohnhäusern klären.

Fest steht allerdings schon jetzt: Entgegen des bisherigen Entwurfs des Flächennutzungsplans (FNP) wird der Raum für die Errichtung neuer Anlagen schrumpfen. Wie stark, wird sich im September zeigen. Bis dahin sollen sich die Fraktionen beraten und dann bei der nächsten VG-Ratssitzung positionieren, welche sogenannten weichen Kriterien bei der Ausweisung der künftigen Konzentrationsflächen für Windkraft – dazu zählen auch die Areale, auf denen schon Anlagen stehen – die VG in ihrem neuen FNP festschreiben will.

Größerer Abstand zu Häusern?

Für Joachim Jung, Sprecher der LUB, wird es darauf hinauslaufen, dass vor allem „drei Gretchenfragen“ geklärt werden müssen. Erstens: Welcher Mindestabstand von Windrädern zu Wohnhäusern soll gelten? Das Land hat als hartes Kriterium 1000 Meter, bei mehr als 200 Meter hohen Anlagen sogar 1100 Meter angesetzt. Als weiches Kriterium könnte die VG aber auch größere Distanzen vorschreiben. Dieser Punkt hat auch für die CDU elementare Bedeutung, wie deren Sprecher Immanuel Hoffmann betonte. Thomas Zellmer vom für die fachliche Begleitung des FNP-Verfahrens beauftragten Büro Stadt-Land-Plus bekam daher den Auftrag, in den nächsten Wochen Karten anzufertigen. Sie sollen verdeutlichen, wie sich die Tabuzonen ausdehnen würden, wenn sich der Mindestabstand auf bis zu 1500 Meter vergrößern würden. Er vermute, dass es dabei gar keine so großen Veränderungen mehr gebe, weil auf vielen der bisher im Entwurf enthaltenen 13 Potenzialflächen für Windkraft noch andere Restriktionen vorliegen, die dort der Aufstellung von Anlagen im Wege stehen. Welche das unter anderem sind, dazu später mehr.

Der zweite Kernpunkt, bei dem von den Fraktionen eine Aussage gefordert ist, ob er als weiches Kriterium in den FNP aufgenommen wird, besteht darin, ob zwischen zwei Windparks ein Mindestabstand von vier Kilometern bestehen soll. Und drittens wird der VG-Rat darüber entscheiden müssen, ob beim Bau neuer Anlagen eine Pufferzone zum Nationalpark eingehalten werden soll. Bisher ist das nicht der Fall, was unter anderem auf der Gemarkung Achtelsbach zur Errichtung von Rädern direkt an der Grenze zum Schutzgebiet geführt hat.

Er sei bei diesen im September anstehenden Entscheidungen hinsichtlich der weichen Kriterien „schmerzfrei“, sagte Alscher. Seine Verwaltung werde einen Vorschlag vorlegen, die Fraktionen würden ihren Standpunkt benennen und dann würde man im VG-Rat darüber abstimmen. Wichtig sei vor allem, dass die VG in einem methodisch sauberen Verfahren einen FNP verabschiede, der auch vor Gericht bestehen kann.

Keine Feigenblattplanung erlaubt

Denn die Erfahrung in vielen anderen Kommunen zeige, dass die Windkraftplanungen häufig juristisch angegriffen werden – und zwar von beiden Seiten, also entweder zum Beispiel von Naturschützern oder von Investorenfirmen, wie der Bürgermeister hinzufügte. Auch Zellmer betonte wie schon bei früheren Gelegenheiten, „dass wir keine Feigenblattplanung machen können, die per se alles verhindert“.

Nach der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit, die unter anderem zu fast 600 kritischen Stellungnahmen von Bürgern geführt hatte, sowie neuer gutachterlicher Aussagen sei aber schon jetzt klar, dass es nicht bei den 13 Potenzialflächen des ersten Entwurfs bleiben wird. So fällt zum Beispiel ein größeres Areal bei Ellweiler aus der Planung heraus, weil dort seltene Fledermäuse vorkommen.

In der Nähe von Schwollen wird eine Potenzialfläche gestrichen, weil sie nur 15 Hektar groß ist, als Mindestgröße aber 20 Hektar angesetzt wurden. Da um Horste des geschützten Rotmilans im Radius von mindestens 1000 Metern – bisher waren im Entwurf nur 500 Meter angesetzt – keine Flächen für Windkraft ausgewiesen werden sollen, fällt zum Beispiel ein mögliches Potenzialgebiet bei Elchweiler weg. Bei Hoppstädten-Weiersbach würde sich eine Fläche reduzieren, wenn als weiches Kriterium bei der Errichtung neuer Räder ein Sicherheitsabstand zusätzlich zur sogenannten Platzrunde des Flugplatzes in Hoppstädten eingehalten werden müsste.

Park bei Siesbach bleibt Streitfall

Schließlich ist auch nach wie vor nicht klar, ob die Ausweisung einer Schutzzone im Radius von acht Kilometern rund um den sogenannten Link 16, einen Funkmast auf dem Gelände der Rilchenbergkaserne in Idar-Oberstein, als hartes oder weiches Ausschlusskriterium gewertet werden muss. Denn dazu gibt es von übergeordneten Behörden unterschiedliche Aussagen.

Wegen des Vetos der Bundeswehr hat die Kreisverwaltung bereits den Baugenehmigungsantrag einer Firma für die Errichtung von acht Anlagen im Bereich Leisel und Siesbach abgelehnt. Diese Entscheidung hatte nach dem Widerspruch der Investoren zuletzt der Kreisrechtsausschuss bestätigt., und nun muss sich das Verwaltungsgericht in Koblenz mit diesem Streitfall beschäftigen.

