Künftige B 41-Baustelle: An der Umleitung duch Burbach und Elchweiler führt kein Weg vorbei

Die fast zweistündige Frage-Antwort-Runde konnte – was absehbar war und ein Bürger am Schluss auch ausdrücklich betonte – längst nicht alle Kritiker von der vorgesehenen Umleitungsregelung überzeugen. Doch beim Infoabend in Niederhambach ließen die Vertreter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Bad Kreuznach keinen Zweifel daran: Wenn 2018 zwischen den Einmündungen Niederhambach-Burbach und Elchweiler eine dritte Fahrspur auf der B 41 entsteht, muss der Verkehr ein knappes Jahr lang in einer Richtung über die L 174 und die K 45 durch die beiden Orte gelotst werden.

An dieser Stelle müssen die Autofahrer nächstes Jahr die B 41 verlassen: Wegen des Baus einer dritten Fahrspur auf der Bundesstraße wird der in Richtung Birkenfeld rollende Verkehr über Niederhambach-Burbach und Elchweiler umgeleitet.

Foto: Reiner Drumm

„Wir wollen gar nichts schönreden und wissen, dass auf die Anlieger eine große Belastung zukommt. Wir versuchen aber, dass ihnen das so erträglich wie möglich gemacht wird“, betonte Marc Rauhut, Leiter der LBM-Bauabteilung, bei der Versammlung, die in sachlichem Rahmen ablief und an der unter anderem auch Landrat Matthias Schneider und VG-Chef Bernhard Alscher teilnahmen. Rauhut stellte dabei noch einmal die Lösung vor, die in Abstimmung mit anderen Verkehrsbehörden und der Polizei vereinbart wurde und bei der einige – wenn auch nicht alle – zuvor in Niederhambach und Elchweiler laut gewordene Anregungen und Forderungen Berücksichtigung fanden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was wird gebaut? In Fahrtrichtung Birkenfeld entsteht zwischen Niederhambach und Elchweiler auf der B 41 eine dritte Spur mit etwa 1,3 Kilometer Länge. Sie soll bergauf das Überholen von langsamen Fahrzeugen ermöglichen und ist laut Rauhut wie die Ortsumgehung Hochstetten ein „Puzzlestück“ im Gesamtkonzept, den Verkehrsteilnehmern ein schnelleres Vorankommen auf der wichtigsten Verkehrsader im Naheland zu ermöglichen. Im Zuge der Arbeiten bei Niederhambach wird ein bisher parallel zur B 41 laufender Wirtschaftsweg zurückgebaut, um Platz für die dritte Spur zu schaffen. Danach entsteht direkt daneben ein neuer Wirtschaftsweg. Auch drei Brückenbauwerke werden saniert. Um im Niederhambacher Ortsteil Burbach den Lärmschutz zu verbessern, ist dort die Installation einer erhöhten Betongleitwand am Straßenrand vorgesehen.

Wann wird gebaut? Die Bauarbeiten sollen 2018 beginnen, sobald es die Witterung zulässt. Rauhut geht von Ende Februar aus. Den Zeitplan für das mehr als 4 Millionen Euro teure Bauprojekt bezeichnet auch der LBM-Vertreter als „sportlich“: Die beauftragte Firma Juchem (Niederwörresbach) ist vertraglich angehalten, die Arbeiten bis Ende des Jahres abzuschließen.

Wie wird umgeleitet? Für den Verkehr von Birkenfeld in Richtung Idar-Oberstein wird sich wenig ändern. Er passiert auf der freien Spur der B 41 die Baustelle. Während der Bauzeit ist es für Pkw weiterhin erlaubt, kurz vor der Brücke von der B 41 nach links abzubiegen, um auf der K 45 durch Elchweiler und Burbach zu fahren. Für Lkw ist das hingegen verboten, da Begegnungsverkehr großer Fahrzeuge verhindert werden soll. Ausnahme sind Linienbusse.

Wie läuft es in Richtung Birkenfeld? Gravierender sind die Einschränkungen in die Gegenrichtung: Wer von Idar-Oberstein in Richtung Birkenfeld unterwegs ist, muss an der Einmündung nach Burbach die B 41 verlassen und durch den Niederhambacher Ortsteil und das Nachbardorf Elchweiler fahren, ehe er an der Brücke wieder auf die B 41 einfädeln kann. Für Lkw-Fahrer soll es schon bei Idar-Oberstein/Hammerstein einen Hinweis auf die Baustelle geben, der mit der Empfehlung verbunden wird, den alternativen Weg zur Auffahrt auf die A 62 über Reichenbach, Baumholder und Freisen zu nehmen.

Welche Tempolimits gibt es? In Burbach und Elchweiler wird während der Umleitungszeit die zulässige Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. Auf der freien Strecke der K 45 ist Tempo 50 erlaubt. Das müsse aber auch regelmäßig kontrolliert werden, forderten Bürger in der Versammlung.

Welche anderen Neuregelungen sind geplant? In der Ortsmitte von Burbach wird am Abzweig der L 174 auf die K 45 die Vorfahrt geändert. Der nach links in Richtung Elchweiler abbiegende Verkehr, der auf der Umleitungsstrecke unterwegs ist, hat Vorrang. Wer auf der L 174, von Oberhambach kommend, zur B 41 will, muss an der Kreuzung im Kern von Burbach warten. So lange auf der B 41 gebaut wird, besteht auf der Umleitungsstrecke ein absolutes Halteverbot.

Wo sollen die Anwohner parken? Weil das Bewohner von Burbach, die keine eigene Garage besitzen, vor ein Problem stellt, soll auf Kosten des Bundes eine gemeindeeigene Fläche so geschottert werden, dass sie als Abstellplatz für die Autos der Anlieger dienen kann. Im Fall, dass die Häuser der Bewohner zum Beispiel mit Heizöl beliefert werden, will man sich im Hinblick auf das absolute Halteverbot kulant zeigen und dies mithilfe einer entsprechenden Beschilderung kenntlich machen, heißt es seitens der Behörden.

Wie können Fußgänger und Radfahrer vor dem starken Verkehr geschützt werden? Sowohl in Elchweiler als auch in Burbach soll vor allem zum Schutz der Kinder an jeweils einer Stelle eine provisorische Ampel installiert werden, die per Drucksignal auf Rot umspringt und so eine gefahrenfreie Querung ermöglicht. Die K 45 ist zwischen Elchweiler und Niederhambach Teil des Naheradwegs. Wegen des starken Verkehrs auf der Umleitungsstrecke sollen Radler während der Bauzeit über einen Wirtschaftsweg zwischen Elchweiler und Niederhambach-Böschweiler gelotst werden, der jedoch über einen Berg verläuft.

Wäre es nicht einfacher, eine Ampel auf der B 41 aufzustellen? In Niederhambach wurden bereits vor Wochen Stimmen laut, die darauf drängen, dass gänzlich auf eine Umleitung durch Burbach und Elchweiler verzichtet wird. Eine Forderung lautete, den Verkehr während des Baus der dritten Spur komplett auf der B 41 zu belassen und dort Ampeln aufzustellen. Das würde aber vor allem in der Rushhour nicht nur zu langen Staus führen, sondern man könnte dann auch nicht auf der kompletten Ausbaustrecke von 1,3 Kilometer Länge arbeiten, sondern müsste vier Bauabschnitte bilden. „Das würde die Bauzeit verdoppeln“, betonte LBM-Mann Rauhut. Eine Absage erteilte er auch Überlegungen von Bürgern, den parallel zur B 41 neu entstehenden Wirtschaftsweg dafür zu nutzen, um auf ihm den Verkehr rollen zu lassen. Man müsse in diesem Fall einen Höhenunterschied von bis zu sieben Metern ausgleichen, um wieder zurück auf die B 41 einfädeln zu können. Insofern wäre es nötig, große Erdmassen zu bewegen und eine „unendlich lange Rampe“ (Rauhut) zu bauen. Auch das würde eine Verlängerung der Bauzeit bedeuten und damit auch Mehrkosten verursachen, „wegen denen uns der Bundesrechnungshof dann später den Vogel zeigen würde“, sagte der LBM-Vertreter. Er wies in der Versammlung darauf hin, dass der Bund die Kosten trägt, wenn auf der Umleitungsstrecke zum Beispiel an der Kreisstraße oder an den gemeindeeigenen Gehwegen Schäden entstehen.

Kommt ein partielles Lkw-Fahrverbot im Hambachtal? Eine Frage bleibt nach dem Infoabend offen. Hierzu wollen sich die Behörden nochmals abstimmen. Als vor einigen Jahren in Birkenfeld der Ausbau der Friedrich-August-Straße begann, wurde der Lkw-Verkehr über die L 174 durchs Hambachtal umgeleitet. Diese Regelung besteht zwar schon lange nicht mehr. Dennoch würden aber viele Brummifahrer, insbesondere Holz- und Sprudellaster, bis zum heutigen Tag diese Strecke als Abkürzung zur B 41 nutzen. Wenn nun nächstes Jahr die Umleitungsstrecke kommt, würde das im unteren Teil der L 174 in Burbach zu einem vermehrten Begegnungsverkehr von Lkw führen. Für die aus dem Hambachtal zur B 41 rollenden Transporter wäre es jedoch schwierig, in der Ortsmitte von Burbach an der scharfen Ecke nach rechts auf die K 45 nach Elchweiler abzubiegen und so auf die reguläre Umleitungsstrecke zu kommen. Deshalb fordert unter anderem auch Ortsbürgermeister Peter Schwarzbach, dass man darüber nachdenken sollte, während der Bauzeit Lkw-Verkehr vom Hambachtal in Richtung B 41-Einmündung bei Burbach zu verbieten und die Brummis stattdessen über die B 269 und Birkenfeld großräumig umzuleiten.

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner