Kronweilers aussichtsreichste Stelle: Glockenberg soll bald wieder schöner glänzen

Für eine Delegation aus Kronweiler steht am Freitag, 9. März, eine Reise an, deren Ziel Mainz-Budenheim ist. Dort wird ihnen Innenminister Roger Lewentz (SPD) im Rahmen einer Feierstunde in Schloss Waldthausen bei Mainz eine Urkunde verleihen, mit der das Land die 330 Einwohner zählende Kommune an der Nahe offiziell als Schwerpunktgemeinde für Dorfentwicklung anerkennen wird. Und das ist die elementare Voraussetzung dafür, dass die geplante „Schönheitsoperation“ auf dem Kronweilerer Glockenberg überhaupt gelingen kann.

Auf den Kronweilerer Glockenberg mit seinem namensgebenden Turm und dem Kriegerdenkmal verirren sich bislang nur wenige Besucher. Das soll sich ändern. Denn von diesem Felsplateau aus hat man eine sehr schöne Aussicht.

„Unser Status als Schwerpunktgemeinde versetzt uns in die Lage, einen Zuschuss für dieses Projekt zu erhalten“, erläutert Ortsbürgermeister Harald Benzel. Bis zu 65 Prozent beträgt die Förderquote, die das Land solchen Kommunen für Vorhaben zur Verfügung stellt. Nur mit diesem Geld aus Mainz kann es sich die finanziell alles andere als auf Rosen gebettete Gemeinde Kronweiler überhaupt leisten, die Neugestaltung des Plateaus mit dem namensgebenden Glockenturm und dem 1925 errichteten Denkmal zur Erinnerung an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten aus dem Ort anzupacken.

Das wird allerdings erst nächstes Jahr geschehen, wie Benzel betont und es der Anfang der Woche vom Rat verabschiedete Doppelhaushalt für 2018 und 2019 auch ausweist. Dieses Jahr fallen zunächst 5000 Euro an Planungskosten an. Diese übernimmt das Kaiserslauterner Fachbüro Stadtgespräch von Julia Kaiser, das schon erste Entwürfe für die Umwandlung des nahe des Gemeinschaftshauses gelegenen Plateaus hoch über der Nahe und dem Schwollbach erarbeitet hat. Diese sollen bis Herbst konkretisiert werden, um danach den Zuschussantrag ans Land zu stellen. Liegt dann im Frühjahr 2019 die erwartete Bewilligung vor, könnte es an die Umsetzung des Vorhabens gehen.

75 000 Euro sind dafür auf der Ausgabenseite in den Kronweilerer Etat eingestellt. Als Einnahme wird mit Fördermitteln aus Mainz in Höhe von 45.000 Euro gerechnet. Mit der Neugestaltung will die Gemeinde das schon lange eher vernachlässigt wirkende Areal des Glockenbergs wieder mehr zur Geltung bringen und sowohl Einheimische als auch Touristen dorthin locken.

„Denn der Glockenberg ist ein herrlicher Aussichtspunkt“, betont Benzel. Das Gelände befindet sich ganz in der Nähe des 2016 von der Gemeinde ausgeschilderten Wanderwegs „Odels Uwe“, der auf diesem Abschnitt auch Bestandteil des Nahesteigs, des geplanten Premiumpfads zwischen Neubrücke und Idar-Oberstein, sein wird. Wer per pedes unterwegs ist, muss gegenüber vom Gemeinschaftshaus nur kurz abzweigen und einige Treppenstufen erklimmen, um zur rund 800 Quadratmeter großen Fläche auf einem Felssockel zu gelangen.

Auf diesem Zugang ist aber nicht nur die Erneuerung der Treppe nötig, sondern oben auf dem Gelände muss zudem rundum ein Geländer installiert werden, das den an einigen Stellen schadhaften Jägerzaun ersetzt, der aktuell dort steht. Um wie am Bug eines Schiffes von der Spitze des Plateaus aus den schönen Blick auf das Dorf, den Schwollbach, die Nahe mit der markanten Eisenbahnbrücke und die bewaldete Umgebung überhaupt genießen zu können, wird es zudem unerlässlich sein, dass Motorsägen ganze Arbeit verrichten.

Denn im Frühjahr, Sommer und Herbst versperren wild wuchernde Bäume und Hecken den Blick. Insofern müssen in diesem Bereich des Geländes Freischneidearbeiten vorgenommen werden, um das Gestrüpp zu lichten. Im Anschluss könnte dann am Aussichtspunkt mit Holzpaneelen ein Bereich mit Sitzgelegenheiten und einer Ruhebank angelegt werden. Auch die Installation von in den Boden eingelassenen Lampen, die das Gelände stimmungsvoll beleuchten sollen, ist in den Entwürfen des Büros Stadtgespräch vorgesehen.

Gerade für die Dorfbevölkerung bedeutsam ist zudem, dass im Zuge der Arbeiten auch das reparaturbedürftige Stahlgerüst des Glockenturms wieder auf Vordermann gebracht und die Glocke selbst elektrifiziert wird, damit sie künftig nicht mehr per Hand zum Läuten gebracht werden muss. Allein für die Arbeiten an der Konstruktion des Glockenturms sind Kosten in Höhe von 15.000 Euro veranschlagt, sagt Benzel. Er weist zudem abschließend darauf hin, dass auch das Denkmal für die gefallenen Soldaten gereinigt und damit wieder in einen besseren Zustand gebracht werden soll.

Abgesehen von dem Vorhaben auf dem Glockenberg enthält das Investitionsprogramm im Kronweilerer Doppeletat nur noch eine weitere Position. Mit 18.000 Euro beteiligt sich Kronweiler an der sogenannten Clusterbildung Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetz im Landkreis Birkenfeld.

Dieses Vorhaben wird vom Kreis, dem die Ortsgemeinden diese Aufgabe übertragen haben, gesteuert und dient dazu, die DSL-Versorgung in der Region zu verbessern und damit den Haushalten schnellere Zugänge zum Internet zu verschaffen. Ein Bericht über die finanzielle Lage der Gemeinde Kronweiler folgt in einer der nächsten Ausgaben.

