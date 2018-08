Kronweiler hofft auf Einzug ins Landesfinale

„Natürlich können wir nichts erzwingen. Aber es wäre schon schön, wenn es jetzt im zweiten Anlauf klappen und wir ins Landesfinale kommen würden.“ Das sagte Ortsbürgermeister Harald Benzel, nachdem die fünf Besucher ihren Rundgang durch Kronweiler beendet und sich mit einem Kleinbus auf den Rückweg nach Trier gemacht hatten.

In der Nähe des alten Bahnhofsgebäudes, das im Hintergrund zu erkennen ist, steht ein Stein. Er markiert die alte Grenze zwischen dem Großherzogtum Oldenburg, zu dem das Birkenfelder Land gehörte, und Preußen. Er war eine kurze Station beim Rundgang der Jury durch Kronweiler.

Bis die Entscheidung fällt, müssen die Kronweilerer noch bis zum 8. Juli waren. Erst dann wird die von Dirk Görgen geleitete Jury beim Gebietsentscheid des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ bekannt geben, wer sich für die nächste Runde auf Landesebene qualifiziert hat.

2017 hatte es der 337-Einwohner-Ort zwar ebenfalls, damals noch in der Hauptklasse, in den Gebietsentscheid in der Region Trier geschafft. Dann war aber Schluss. Diesmal geht Kronweiler in der Sonderklasse an den Start und hat gleich aus mehreren Gründen gute Chancen, sich diesmal für den Landesentscheid zu qualifizieren. So gibt es 2018 in der Region Trier nur drei Teilnehmer in der Sonderklassenwertung. Von ihnen kommen gleich zwei eine Runde weiter, was schon per se die Erfolgsaussichten erhöht.

Die Kontrahenten von Kronweiler sind Waldweiler im Kreis Trier-Saarburg mit 819 Einwohnern und Dudeldorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm, wo 1262 Menschen leben. Es handelt also größere Orte, darauf kommt es bei der Punktvergabe der Jury aber nicht an.

Kronweiler ist zudem seit diesem Jahr eine vom Land anerkannte Schwerpunktgemeinde für Dorferneuerung. Dieser Status weist aus, dass sich die Gemeinde aktiv um ihre Zukunftsfähigkeit bemüht, was auch ein Bonus beim Juryurteil sein dürfte. Ein konkretes öffentliches Projekt hat die Gemeinde dabei schon fest im Visier, was Benzel der Jury auch kurz vorstellte. Sie plant die Neugestaltung des Geländes auf dem Glockenberg, der ein schöner Aussichtspunkt auf das Dorf am Zusammenfluss von Schwollbach und Nahe ist, sodass er sich als attraktive Anlaufstelle sowohl für Einheimische als auch Touristen entwickeln könnte. Denn er liegt in unmittelbarer Nähe des schon bestehenden Wanderwegs „Odels Uwe“, dessen Trasse teilweise in die Streckenführung des geplanten Nahe-Steigs aufgenommen wird und deshalb künftig voraussichtlich noch mehr Spaziergänger nach Kronweiler locken wird. Ob der Förderantrag für dieses von Mainz bezuschusste Vorhaben, dessen Kosten aktuell auf rund 130.000 Euro geschätzt werden, auf die Reise geschickt wird, entscheidet der Rat am heutigen Montagabend.

Weil die personell kaum veränderte Gebietskommission bereits bei ihrem Besuch 2017 den Glockenberg und auch die mit viel Eigenleistung angelegte Badestelle an der Nahe besichtigt hatte, lotste Benzel die Jury diesmal vor allem in den Teil des Ortes, der erst nach 1860 entstand. Der Bau der Zugstrecke entlang des Flusses und die Errichtung eines Bahnhofgebäudes führte seinerzeit zu einem rasanten Aufschwung und machte Kronweiler zu einem „wirtschaftlichen Hotspot der Region“, wie es Benzel formulierte. Ein Steinbruch wurde ebenso in Betrieb genommen wie eine Kalkbrennerei und eine Glashütte, und es wurde beispielsweise auch ein großes Kaufhaus in Kronweiler eröffnet. All diese Einrichtungen gibt es heute zwar nicht mehr im Ort, aber am Bahnhof halten nach wie vor Züge. „Das ist natürlich ein absoluter Glücksfall für uns. Von Kronweiler aus gelangt man in etwa einer Stunde sowohl nach Mainz als auch nach Saarbrücken“, erklärte Benzel der Jury. Auch sonst weist Kronweiler eine Infrastruktur aus, die für ein Dorf dieser Größe sehr bemerkenswert ist, wie der Ortschef betonte. Ein Gasthaus gehört ebenso dazu wie eine Metzgerei, eine Tierarztpraxis und ein kleiner Lebensmittelladen, in dem es auch frische Backwaren gibt. Letzterem drohte zunächst die Schließung, weil die Vorgänger den Geschäftsbetrieb einstellten. Die Gemeinde ging daraufhin aber auf den Bäcker im benachbarten Sonnenberg, der aus Kronweiler stammt, zu und konnte ihn davon überzeugen, den Laden in seinem Heimatort zu betreiben. Diese Initiative der Kommune sei vorbildlich und passe genau zum Wettbewerbsziel, betonte Jurymitglied Markus Kowall.

Auch bürgerschaftliches Engagement ist ein Aspekt, der in hohem Maße in die Bewertung einfließt. Beim Rundgang passierte die Jury auch in der Hauptstraße ein Haus, das versinnbildlicht, wie ausgeprägt der Zusammenhalt in Kronweiler ist. Benzel berichtete der Jury nämlich vom Brandunglück am 24. Juli, als nur das beherzte Eingreifen von Nachbarn das Leben zweier Bewohner rettete und es in der Folge eine Welle der Hilfsbereitschaft für die beiden Familien gab, die durch das Feuer Hab und Gut verloren. Die Gemeinde leistete ihnen eine finanzielle Soforthilfe, es wurde ein Spendenkonto eingerichtet, und am vorigen Wochenende fand ein von Nachbarn initiiertes und in Kooperation mit Kommune und Angelverein organisiertes Straßenfest statt, bei dem nach ersten Schätzungen allein ein Erlös in Höhe von 4000 Euro zusammenkam. „Ich denke, mehr bürgerschaftliches Engagement kann man sich eigentlich nicht vorstellen, auch wenn der Anlass dafür natürlich traurig ist.“

Bei der Abschlussbesprechung nach dem Rundgang gab es von der Jury viel Lob, etwas Kritik und einige Tipps. Architekt Matthias Sieveke appellierte zum Beispiel an die Gemeinde, sich ein Vorkaufsrecht für die nicht mehr für kirchliche Zwecke genutzte katholische Kapelle zu sichern, falls das Bistum Trier sich zu deren Veräußerung entschließen sollte. „Das Gebäude ist ein kleines Juwel“, betonte Sieveke.

Nicht ganz eins waren hingegen Dirk Görgen und Melanie Baumeister in ihrem Urteil. Während der Kommissionsleiter konstatierte: „Man merkt, dass es einen Aufschwung im Ort gibt“, sagte Baumeister: „Ich habe den Eindruck, dass man hier im Dorf noch etwas zu sehr den guten alten Zeiten nachhängt. Mir fehlt hier ein bisschen die Aufbruchstimmung.“

