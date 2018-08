Kritik aus Birkenfeld: Führt Ortsumgehung Ellenberg zu Nachbarschaftsstreit?

Der vom Steinbruch kommende Schwerlastverkehr soll nicht mehr länger auf der Kreisstraße 5 mitten durch den Ort rollen: Das ist der große Wunsch der Gemeinde Ellenberg, die auf eine neue Chance für den langersehnten Bau einer Umgehungsstraße hofft. Allerdings könnte es wegen der möglichen Streckenführung ein Problem mit den Nachbarn aus Birkenfeld geben. Jedenfalls wurden im dortigen Stadtrat schon kritische Stimmen laut.

Jeden Tag quälen sich Hunderte Lkws durch Ellenberg. Die Gemeinde hofft, dass der Bau einer Umgehungsstraße Entlastung bringt. Doch im Birkenfelder Stadtrat wurden nun Vorbehalte hinsichtlich der möglichen Streckenführung laut.

Bürgermeister Miroslaw Kowalski (CDU) hatte sich nach einer Besprechung, an der er mit Vertretern des Kreises, des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Bad Kreuznach) und der Gemeinde Ellenberg teilgenommen hatte, nach eigenen Worten „verpflichtet gefühlt, den Stadtrat rechtzeitig über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren“. Dies führte in der jüngsten Sitzung zu einer intensiven Debatte.

Die Ortsumgehung Ellenberg hat eine lange Vorgeschichte. Um das Jahr 2004 wurde dafür schon einmal ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Es verlief aber im Sande, weil eine ins Auge gefasste Streckenvariante südlich von Ellenberg unter anderem aus Gründen des Naturschutzes nicht realisierbar war. Zudem hatte sich in Birkenfeld eine Bürgerinitiative gegründet, weil eine weitere denkbare Alternative den Häusern im Stadtteil Feckweiler sehr dicht auf die Pelle gerückt wäre.

Zurück in die Gegenwart: Um Ellenberg vom starken Lkw-Verkehr zu entlasten, stehen erneut mehrere denkbare Streckenvarianten im Raum, auf die Kowalski einging. Eine von ihnen würde nahe am Neubaugebiet von Ellenberg vorbeilaufen. Diese Option scheidet für die 100 Einwohner zählende Ortsgemeinde aus, hatte der Ellenberger Dorfchef Detlef Kamzela bereits im September 2017 gegenüber der NZ klargestellt.

Kamzela setzt auf Mitteltangente

Seine Gemeinde favorisiere vielmehr die sogenannte Mitteltangente, „denn das wäre für beide Gemeinden die sinnigste Variante“, sagt Kamzela aktuell auf Anfrage unserer Zeitung. Diese Umgehungsstraße würde auf halbem Weg jeweils rund 280 Meter von den Rändern von Ellenberg und Birkenfeld entfernt verlaufen, informiert Herbert Leyser, bei der VG-Verwaltung zuständig für den Bereich der Dorferneuerung.

Denn auf diesem Geländekorridor habe sich möglicherweise eine neue Situation ergeben, weil durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung seit 2004 frühere Naturschutzgründe – zum Beispiel gab es dort Standorte seltener Orchideen, die nun verschwunden sind – dieser Streckenvariante eventuell keinen Riegel mehr vorschieben würden, sagte Kowalski im Rat. Dazu bedürfe es aber noch weiterer Untersuchungen, fügte er hinzu.

Der LBM bestätigt diese Aussage. „Wir werden 2019 eine intensive naturschutzfachliche Begutachtung vornehmen. Das wird maßgebliche Grundlage für die Ausarbeitung des eigentlichen Straßenentwurfs und des späteren Planfeststellungsverfahrens sein. Eine konkrete Straßenplanung liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor“, sagt Thomas Wagner von der zuständigen LBM-Fachgruppe auf NZ-Anfrage.

Das heißt: Ob die Mitteltangente eine Chance auf Verwirklichung hat, ist noch offen. Die Streckenvarianten für eine Ortsumfahrung Ellenberg, die derzeit zur Debatte stehen, hätten alle eine grob geschätzte Länge von 750 Metern und würden etwa 1,1 Millionen Euro kosten, ergänzt Wagner. Eine Option wird der LBM nach seiner Auskunft aber nicht untersuchen – und zwar eine Variante, die nördlich an Ellenberg vorbeiführen würde. „Sie würde nur zu einer Teilentlastung der Ortslage führen, da der überwiegende Teil des Schwelastverkehrs in Richtung Birkenfeld und die B 41 orientiert ist“, sagt Wagner. Die meisten Lkw würden in diesem Fall also vom Steinbruch aus oberhalb von Ellenberg auf B 269 stoßen und nach links abbiegen, um dann doch wieder auf ihrem Weg bergab durch den Ort zu rollen.

Bruch plädiert für Nordvariante

Im Birkenfelder Stadtrat gab es aber genau für diese Variante energische Fürsprecher. „Sie ist die beste“, sagte beispielsweise der Erste Beigeordnete Jörg Bruch (SPD). Er kritisierte, „dass die Ellenberger den Verkehr möglichst weit weg von ihrem Ort haben wollen und wir in Birkenfeld mehr Dreck und Lärm bekommen sollen“. Ihn erinnere das an das Sankt-Florian-Prinzip, sagte Jörg Bruch – also an eine Verhaltensweise, bei der ein Problem nicht selbst gelöst, sondern auf andere verschoben wird.

Auch Birgit Thesen (BFB) monierte, dass der Verkehr vom Steinbruch nicht nur Ellenberg, sondern über die B 269 auch die Hochwaldstraße und die Friedrich-August-Straße in der Stadt stark belaste. Dies könne nur verhindert werden, wenn endlich der Bau einer großräumige Nordostumfahrung in Angriff genommen wird. Diese würde an Ellenberg und Gollenberg vorbeiführen, eine direkte Anbindung zum in der einstigen Heinrich-Hertz-Kaserne geplanten Gewerbepark schaffen würde und dann bei Schmißberg auf die B 41 treffen, argumentierte Thesen. Kowalski entgegnete diesbezüglich aber, dass – wie schon in der NZ berichtet – diese Planungen für die sogenannte B 269 neu vom LBM inzwischen ad acta gelegt würden. Zudem gab Bruch zu bedenken, „dass dann unser Naherholungsgebiet im Schönewald tot wäre“.

Reischl warnt vor einer Gefahr

Skeptisch äußerte sich im Hinblick auf eine Mitteltangente zwischen Ellenberg und Birkenfeld auch Emil Morsch (SPD) und Michael Reischl. Letzterer warnte davor, dass diese Variante keine Nachhaltigkeit habe. Denn sollte es irgendwann zu einer Gebietsreform kommen, bei der Ellenberg in die Stadt eingemeindet wird, „würden wir uns durch die Umgehungsstraße ein potenzielles Baugebiet zerstören“, sagte der FDP-Politiker.

