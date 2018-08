Kripo warnt vor falschen Dachdeckern

Aus unserem Archiv

Kreis Birkenfeld

Kurz vor Pfingsten kam es in Idar-Oberstein zu mehreren Fällen von versuchten Trickdiebstählen. Zwei Täter, in einem Fall ein Täter, klingelten an den Haustüren von überwiegend älteren Hausbewohnern und verschafften sich unter dem Vorwand, als ortsansässiger Dachdeckerbetrieb Arbeiten an Dach, Kamin oder Regenrinne durchführen zu wollen, Zutritt zu den Häusern.