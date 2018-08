Kriminalität: Zahl der Fälle im Revier der Idar-Obersteiner Polizei sinkt wieder

Im Jahr 2017 wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Idar-Oberstein insgesamt 2688 Straftaten statistisch erfasst. Gegenüber dem Vorjahr mit 3009 Fällen bedeutet dies eine Abnahme um 10,7 Prozent. Aufgeklärt wurden 1858 Straftaten, die Aufklärungsquote beträgt damit 69,1 Prozent (plus 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Somit kann der positive Trend bei der Aufklärung von Straftaten fortgesetzt werden, heißt es seitens der Polizei. 2017 wurden insgesamt 1415 Tatverdächtige ermittelt. Somit konnten trotz eines rückläufigen Aufkommens an Straftaten 20 Tatverdächtige mehr als in 2016 ermittelt werden. Beim Frauenanteil ist dabei eine leichte Zunahme zu verzeichnen.

Die Zahl der Einbruchdiebstähle ist im zurückliegenden Jahr im Großraum Idar-Oberstein zurückgegangen. Das vermeldet die Polizeiinspektion in ihrer Jahresbilanz.

Foto: picture alliance/Silas Stein

Der Anteil der Nichtdeutschen unter den ermittelten Tatverdächtigen (TV) lag 2017 bei 273, was 19,3 Prozent entspricht. Im Vorjahr wurden 282 nichtdeutsche TV ermittelt (20,2 Prozent). Der Zuwachs seit 2014 ist unter anderem durch die Flüchtlingswelle bedingt, die zu einem Ansteigen der Nichtdeutschen in der Gesellschaft führt.

Hauptsächlich Raubdelikte, Straftaten gegen die persönliche Freiheit, Körperverletzungs- und Rohheitsdelikte sowie Eigentumsdelikte begingen die nichtdeutschen Täter. Im Bereich der Eigentumsdelikte wurden mit 77 exakt gleich viele Tatverdächtige wie im Vorjahr im Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte ermittelt, was 24,1 Prozent der ermittelten TV entspricht. Im Bereich des Diebstahls unter erschwerenden Umständen waren 37,1 Prozent der ermittelten TV Nichtdeutsche. Insbesondere im Bereich Diebstahl mit Waffen und Bandendiebstahl sind Nichtdeutsche mit 71,4 Prozent überproportional stark vertreten.

Die Häufigkeitszahl ist ein Indikator dafür, wie sicher die Menschen leben, sie drückt aus, wie hoch das Risiko ist, Opfer einer Straftat zu werden. Im Bereich der PI Idar-Oberstein war von 2013 bis 2016 eine Steigerung dieser Häufigkeitszahl zu beobachten. Durch den Rückgang der Straftaten in 2017 ist damit rein statistisch das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, wieder gesunken.

BTM-Kriminalität steigt weiter

Diese Steigerung der festgestellten Straftaten ist vor allem durch eine gestiegene Betäubungsmittelkriminalität zu erklären. Auf Grund der seit mehreren Jahren anhaltenden Steigerung der Betäubungsmittelkriminalität, „die keinerlei Auswirkung auf das Sicherheitslagebild des einzelnen Bürgers hat“, wie die Polizei aufklärt, steigt die Häufigkeitszahl. „Unter Berücksichtigung der weiterhin steigenden BTM-Kriminalität – mit einem Plus von 53 Fällen im Vergleich zum Vorjahr – und der im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen Häufigkeitszahl ist festzustellen, dass die Bürger im Dienstgebiet der PI Idar-Oberstein faktisch sehr sicher leben.“

Besonders auffällig ist ein Zuwachs bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, wo ein Anstieg um 38 Fälle (plus 211,1 Prozent) zu verzeichnen ist. Die 56 Fälle in 2017 stellen eine neue Rekordhöhe dar. Diese Entwicklung widerspricht dem Abwärtstrend der vorherigen Jahre. Der massive Zuwachs der Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung sei vor allem durch das geänderte Anzeigeverhalten der Bürger seit den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht 2015 zu erklären, so die Polizei. Die Anzahl der Vergewaltigungen ist im Vergleich zum Vorjahr auf einem niedrigen, nahezu konstanten Niveau geblieben. Dagegen werden vermehrt Verfahren gegen Täter geführt, die sexuelle Inhalte via sozialen Medien oder Smartphones übermitteln. Diese Taten werden vermehrt durch Auswertung von Smartphones auf Grund anderer Anlasstaten (zumeist Drogendelikte) entdeckt und dann ebenfalls zur Anzeige gebracht.

Im Bereich Diebstahl wurde 2017 ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren festgestellt. Im Bereich des Wohnungseinbruchdiebstahls konnte das Fallaufkommen um 20 auf 50 Fälle reduziert werden. Diese Reduktion ist ebenfalls auf die verstärkte Präsenz, Verschärfung strafprozessualer Maßnahmen und die Präventionsarbeit zurückzuführen.

Signifikant ist ein Anstieg bei der einfachen Körperverletzung um 42 auf insgesamt 295 Fälle. Eine nähere Betrachtung dieses Phänomens offenbart laut PI, dass die meisten Körperverletzungsdelikte in der Stadt Idar-Oberstein begangen wurden: „Vor allem im Bereich der gefährlichen Körperverletzung sind im ländlichen Bereich des Dienstgebietes nahezu keine Fälle zu verzeichnen.“

Der Schwerpunkt der Delikte im öffentlichen Raum befindet sich im Bereich diverser Gaststätten in Idar und Oberstein und im Bereich des Bahnhofs. Die Auswertung der Statistik zeigt, dass die Täter meist jünger als 21 sind – insbesondere im Bereich der Körperverletzungsdelikte und hier insbesondere bei den gefährlichen und schweren Körperverletzungen.

Auch ist die Anzahl der jungen Tatverdächtigen im Bereich der Körperverletzungsdelikte im Vergleich zum Vorjahr bei einem gleichzeitigen Anstieg der insgesamt ermittelten Tatverdächtigen angestiegen. Auch in diesem Deliktsfeld kam es zu einem Anstieg der insgesamt begangenen Straftaten um 54 auf 417 Fälle. Immerhin ist die Aufklärungsquote und dadurch auch die Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen gestiegen.

Analog zum Rückgang der insgesamt begangenen Straftaten sind auch die meisten der in der Statistik aufgezeigten Deliktsfelder und der ermittelten TV zwischen 14 und 21 rückläufig oder annähernd konstant. Lediglich im Bereich der Beleidigungen war ein Anstieg zu verzeichnen. Trotz des Anstiegs der absoluten Zahlen ist der Anteil und somit die Anzahl der ermittelten TV zwischen 14 und 21 rückläufig. Häufig waren gruppendynamische Prozesse, der übermäßige Konsum von alkoholischen Getränken und/oder Betäubungsmittel mitursächlich und konfliktauslösend, sagt die Polizei, die in der Vergangenheit bereits einen Schwerpunkt auf die Bekämpfung der Aggressionsdelikte und der Gewalt im öffentlichen Raum gesetzt hat.

Prävention wird ausgeweitet

Frühzeitige Kooperationsmaßnahmen und Gespräche mit Verantwortlichen und Sicherheitsunternehmen in Verbindung mit örtlichen Schwerpunkten wie der Diskothek Granada in Idar-Oberstein zeigen positive Entwicklungen in dieser Kriminalitätsbekämpfungsstrategie, sagt die Polizei. Der Anstieg der Körperverletzungsdelikte erfordere eine Ausweitung und Intensivierung des Präventionskonzepts, betonen die Verantwortlichen. Gerade im Zusammenhang mit Volksfesten wie dem Spießbratenfest Idar-Oberstein oder dem Prämienmarkt in Veitsrodt habe die enge Zusammenarbeit mit Veranstaltern und den Genehmigungsbehörden einen nachweisbaren Erfolg zu verzeichnen, heißt es im Bericht der Polizei.

Präsenz und gezielte Kontrollen an erkannten Brennpunkten, auch gemeinsam mit den Ordnungsämtern, seien zwar mühsam und personalintensiv, zeigten jedoch eine gewisse Nachhaltigkeit. Nur mit einem anlassbezogenen, konsequenten Einschreiten bei niedriger Einschreitschwelle könne der Gewalt im öffentlichen Raum begegnet werden. vm