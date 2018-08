Kriminalität in der VG Birkenfeld 2017: Weniger Straftaten, aber mehr Einbrecher am Werk

Unbekannte erbeuteten im Januar beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hoppstädten-Weiersbach unter anderem Schmuck, und im Oktober lieferten sich acht alkoholisierte Männer in einer Diskothek in der Kreisstadt eine Schlägerei. Das sind zwei Beispiele von insgesamt 989 bekannt gewordenen Straftaten, die sich 2017 im Dienstbezirk der Polizeiinspektion (PI) Birkenfeld, der die ganze Verbandsgemeinde abdeckt, ereignet haben.

Im Vergleich zum Vorjahr (1085 Delikte) bedeutet das einen „erfreulichen Rückgang“, so die Beamten, der registrierten Straftaten um fast 9 Prozent. Im Revier der Birkenfelder Polizei bestätigt sich damit in etwa der landesweite Trend, wonach insgesamt in Rheinland-Pfalz die Fallzahlen 2017 gegenüber 2016 um 8,3 Prozent sanken.

Von den 989 erfassten Delikten im Jahr 2017 konnten die Ermittler 603 aufklären, was einer Quote von 61 Prozent entspricht. 2016 waren die Beamten den Übeltätern allerdings mit einer Aufklärungsquote von 66 Prozent noch dichter auf den Fersen.

Weniger nicht deutsche Täter

Die 603 aufgeklärten Fälle gingen auf das Konto von 482 ermittelten Tatverdächtigen. Davon waren 133 Jugendliche oder junge Erwachsene, was vom prozentualen Anteil her (27,6 Prozent) sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegt. 89 Tatverdächtige waren Nichtdeutsche, so lautet die Bezeichnung dieser Gruppe in der PI-Statistik, was gegenüber 164 Tatverdächtige im Jahr 2016 einen deutlichen Rückgang bedeutet. Damit hat sich offenbar die vor einem Jahr getroffene Einschätzung von PI-Leiter Rüdiger Ermel bestätigt. Er hatte seinerzeit prognostiziert, dass aufgrund der Ende 2016 vollzogenen Schließung der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der Heinrich-Hertz-Kaserne die Zahl der Delikte, in die nicht deutsche Tatverdächtige involviert waren, 2017 wieder sinken würde. Denn die Polizei musste 2016 unter anderem häufiger in der AfA einschreiten, weil dort viele Menschen auf engem Raum zusammenlebten und es daher leichter zu Konflikten kam, die zum Beispiel mit Fällen von Körperverletzung endeten. Für die nun wieder rückläufige Zahl an nicht deutschen Tatverdächtigen sei die Schließung der AfA ein Faktor, „den man bei dieser Entwicklung sicher nicht außer Acht lassen kann“, lautet die Bewertung des stellvertretenden PI-Leiters Heinz Greschke im NZ-Gespräch.

Erfreulich: Insbesondere die Fälle der Sparte „Gewaltkriminalität“, zu der unter anderem die gefährliche Körperverletzung gehört, ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte gesunken. 56 Delikten dieser Art im Jahr 2016 standen 2017 nur noch 27 gegenüber. „Diese positive Entwicklung dürfte darauf zurückzuführen sein, dass konsequent Sanktionen gegen Straftäter verhängt wurden, dass sie zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden, gegebenenfalls Haftstrafen antraten oder auch zu einem Umdenken des eigenen Verhaltens gelenkt wurden, etwa durch Teilnahme an einem Antiaggressionstraining. Nicht zuletzt dürfte auch die konsequente Erhebung von erkennungsdienstlichem Material und DNA-Proben ein Erklärungsansatz sein“, argumentiert die Birkenfelder Polizei. Sie weist in diesem Zusammenhang darauf hin, „dass eine regelmäßige Präsenz der Ordnungshüter an den örtlichen Brennpunkten erforderlich ist, um eine nachhaltige Eindämmung von Gewaltkriminalität zu erlangen.“ Deshalb arbeite die Polizei etwa in Form gemeinsamer Kontrollen auch eng mit dem Ordnungsamt der VG zusammen und achte beispielsweise darauf, dass das per Allgemeinverfügung gültige Alkoholverbot an bestimmten öffentlichen Plätzen in der Stadt Birkenfeld auch beachtet wird.

Rückgang bei Rauschgiftkriminalität

Auch in der Kategorie „Straßenkriminalität“, dazu zählen unter anderem Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen oder Vandalismus auf öffentlichen Plätzen, verzeichnet die Polizei einen Rückgang der Fallzahlen von 157 (2016) auf nunmehr 119 Straftaten. Die Anzahl der Raub- und Körperverletzungsdelikte ist ebenfalls gesunken – und zwar von 243 (2016) auf nun 50. In der Sparte „Rauschgiftkriminalität“ wurden 2017 bei einer Aufklärungsquote von mehr als 90 Prozent 65 Fälle erfasst, was im Vergleich zum Vorjahr (79) ebenfalls als Positivum in der aktuellen Bilanz zu bewerten ist.

Wo Licht ist, ist aber auch Schatten: Denn die Statistik weist auch einige negative Merkmale auf. Die Zahl der Diebstähle unter erschwerenden Umständen hat sich von 72 (2016) auf 90 registrierte Straftaten erhöht. Ein wesentlicher Grund dafür ist eine Kriminalitätsform, die das Sicherheitsgefühl der Bürger besonders berührt: die Einbrüche in Wohnungen. Ihre Anzahl ist im Revier der Birkenfelder PI von 19 (2016) auf 25 gestiegen, was im Übrigen im Gegensatz zur Bestandsaufnahme auf Landesebene mit deutlich rückläufigen Fallzahlen steht. Auch Diebstähle aus Büroräumen kamen 2017 (24 Fälle) häufiger vor als 2016 (20 Fälle).

Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen „dürften derartige Straftaten häufig durch reisende Banden begangen worden sein“, informiert die Birkenfelder PI, die diesem Problem mit konsequenter Bestreifung, insbesondere in Wohngebieten, sowie Sensibilisierung der Bürger, begegnen will und darauf hinweist, dass die abschließende Bearbeitung dieser Delikte durch die Kriminalinspektion Idar-Oberstein beziehungsweise durch die Ermittlungsgruppe „Banden-WED“ in Trier erfolgt, wobei Letztere eng mit der Polizei in anderen Bundesländern zusammenarbeitet „und die Aufklärungsquote in diesem Phänomenbereich gesteigert und auch Tätergruppen festnehmen genommen werden konnten“, heißt es seitens der Birkenfelder PI.

Mehr Gewalt gegen Polizisten

Von einem „dramatischen Anstieg“ spricht man abschließend bei der Dienststelle im Hinblick auf Gewalt, die sich gegen die Polizeibeamten selbst richtet. Gab es 2016 nur zwei Fälle, in denen die Tatverdächtigen Widerstand gegen die Beamten leisteten, schnellte diese Zahl 2017 auf acht hoch. Dabei waren nach Beobachtung der Polizei zumeist Alkohol und Drogen mit im Spiel, die zu einem berauschten und enthemmten Zustand führten. Kommt dann noch fehlender Respekt gegenüber dem Staat hinzu, ist dies ein denkbarer Erklärungsansatz für die Gewalt, dem die Beamten ausgesetzt ist, betont die PI und weist darauf ging, dass es sich bei den Tätern in erster Linie um junge Männer gehandelt habe.

Insgesamt spricht der stellvertretende PI-Leiter von einem „guten Aufklärungsergebnis“, das es zu stabilisieren und gegebenenfalls in Zukunft sogar noch zu verbessern gelte. „Dafür wird die Polizei Birkenfeld alle rechtlichen und taktischen Möglichkeiten ausschöpfen. Hierdurch soll das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung gesteigert werden. Um dieses Ziel erreichen zu können, sind wir aber natürlich auch auf die Mithilfe der Bürger angewiesen“, sagt Heinz Greschke. red/ax