Kreolische Musik und Huldigung einer Jazzikone beim Kultana-Festival in Morbach

Knapp 200 Zuschauer sind zum Festival Kultana ins Gewächshaus der Morbacher Gärtnerei Berg gekommen. Die Veranstalter ziehen ein positives Fazit aus der Zweitauflage der Musikveranstaltung.

Yannick Monot und Nouvelle France begeisterten beim zweiten Kultana-Festival in der Morbacher Gärtnerei Berg.

Foto: Kunst im Gewächshaus

Gegen 23 Uhr ruft Yannick Monot endgültig zur Party auf: „Jetzt räumen wir mal die Stühle hier vorn weg, und dann schauen wir mal, was passiert“, sagt der Sänger und Akkordeonist mit dem Hut. Und schon tanzen 20, 30 Personen vor der Bühne im Gewächshaus zu bluesiger und lebensfroher Musik mit afrokreolischen Rhythmen. Der Franzose, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt, ist mit seiner fünfköpfigen Band Nouvelle France bei Kultana aufgetreten. Ein Event, zu dem die Vereine Kunst im Gewächshaus Morbach und Blue Note Idar-Oberstein in Zusammenarbeit mit dem Verein Freunde des Nationalparks zum zweiten Mal eingeladen hatten.

Das Nationalparkradio hat die Veranstaltung live übertragen. Knapp 200 Besucher waren gekommen, um an einem warmen Sommerabend mit Yannick Monot und Nouvelle France viel Spaß zu haben und zuvor beim Jazzwords Quartett mit Sängerin Jutta Brandl und Schauspielerin Renate Kohn der Jazzsängerin Ella Fitzgerald zu huldigen.

Während Kohn bei ihren Lesungen die Biografie Fitzgeralds vorstellte, mit den Anfängen und Stationen aus ihrem Leben und ihrer Karriere („Mit Gesang Freude bereiten, das ist meine Botschaft“) und ihrem musikalischen Talent („Sie machte jeden Song zu einer Botschaft von Trost und Barmherzigkeit“), intonierte Jutta Brandl Lieder, die zum Repertoire der Amerikanerin gehört haben, wie etwa „Do You Know the Muffin Man“, „My Only Sunshine“ oder „Blue Skys“. Die Kombination der Texte mit der Musik hat die Herzen der Zuschauer berührt.

„Das Zusammenspiel von Stimme und Instrumente ist gut arrangiert“, sagte etwa Burgel Rindermann aus Morbach, die Ella Fitzgerald 1960 in Köln persönlich bei einem Konzert erlebt hat. Wolfgang Willems aus Weiperath fand die Kombination von Text und Musik ebenfalls wunderschön. Zudem findet er das Gewächshaus mit seiner schönen Atmosphäre, bei der die Zuschauer zwischen Blumen sitzen, als Veranstaltungsort interessant. „Es ist genial, einen solchen Raum für Konzerte zu nutzen“, sagt er.

Die Organisatoren sind vollkommen zufrieden mit der zweiten Auflage von Kultana, was als Abkürzung für Kultur am Nationalpark steht. Die erste Veranstaltung im Vorjahr, die sich über zwei Tage erstreckt hatte, hatte nicht so viele Besucher angezogen wie erhofft. Doch die Konzentration auf einen statt zwei Tagen hat offensichtlich mehr Menschen angesprochen. „Das neue Konzept ist gut angenommen worden. Es waren auch deutlich mehr Morbacher da als im Vorjahr“, freute sich Heiner Berg, Vorsitzender von Kunst im Gewächshaus.

Ein besonderes Highlight bei der Verpflegung seien die Pizzen gewesen, die Jürgen Müller unentwegt teilweise nach Besucherwünschen frisch belegt und gebacken hatte. Dieter Hochreuther, Vorsitzender von Blue Note, unterstrich, die beiden Programmpunkte hätten sich sehr gut ergänzt. „Das Gesamtkonzept ist aufgegangen“, meinte er. Die Resonanz der Besucher sei sehr positiv gewesen. Hochreuther: „Ich habe nur mit begeisterten Zuschauern gesprochen.“ red