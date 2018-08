Kreisfeuerwehrinspekteur lobt: Nachbarschaftshilfe war großartig

Einer eingehenden Analyse hat der Katastrophenschutz des Landkreises Birkenfeld die Einsätze nach dem Unwetter am 27. Mai unterzogen. Angesichts der nicht vorhersehbaren Ereignisse und der daraus resultierenden schwierigen Einsatzbedingungen hätten alle Akteure „gute Arbeit geleistet und ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt“, lobt Landrat Matthias Schneider, der an jenem Sonntag bereits während des Gewitters die betroffenen Orte aufsuchte.

Zu einer alles mitreißenden Sturzflut schwoll der Fischbach nach den Starkregenfällen am Abend des 27. Mai an – und das binnen kürzester Zeit, so dass für die Einsatzkräfte keinerlei Vorlaufzeit blieb.

Foto: Hosser

„Allen Einsatzkräften der Hilfsorganisationen gebührt höchster Respekt für das ehrenamtliche Engagement.“ Zudem verspricht der Kreischef, die in Not geratenen Menschen weiterhin nach Kräften zu unterstützen. Dazu steht er in intensivem Kontakt zum Staatssekretär im Innenministerium, Randolf Stich.

Dem mitunter entstandenen Eindruck eines „Kompetenzgerangels“ widerspricht der zuständige Dezernent der Kreisverwaltung, Jürgen Schlöder: „Alle Zuständigkeiten sind klar geregelt und wurden eingehalten.“ Die enge Abstimmung zwischen den Ebenen Landkreis und Verbandsgemeinde und die Kooperation über die Kreisgrenzen hinweg seien unverzichtbare Elemente eines effektiven Eingreifens, betont der Leitende Regierungsdirektor. Forderungen, eine zentrale Stelle müsse sämtliche Arbeiten und Besorgungen organisieren, wären in der Praxis nicht umsetzbar, vielmehr sei in allen Bereichen spezifischer Sachverstand gefordert.

Zum Beispiel hätten seitens des Landkreises sowohl der Katastrophenschutz als auch der Abfallwirtschaftsbetrieb große Herausforderungen bewältigen müssen. So zeuge etwa der Abtransport des Unrats und Schutts vor allem in Fischbach und Herrstein auf vier Wechselladerfahrzeugen der Feuerwehren von optimaler Verzahnung.

„Innerhalb von zehn, zwölf Minuten stieg der Wasserstand auf 1,60 Meter Höhe“, blickt Kreisfeuerwehrinspekteur (KFI) Eberhard Fuhr zurück: Neben neun Ortschaften überflutete der Starkregen auch die zentrale Feuerwache in Herrstein und zerstörte 20 Autos von Wehrleuten, die gerade einen Brand löschten: „Ich konnte mich mit Wehrleiter Nils Heidrich nur per Mobiltelefon unterhalten“, erinnert sich der KFI.

Weil der Wolkenbruch innerhalb des Kreisgebiets die beiden Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen und die Stadt Idar-Oberstein betraf und sein Ausmaß erforderte, die Alarmstufe 4 auszulösen, übernahm Fuhr in Absprache mit dem Wehrleiter der VG Herrstein um 18.30 Uhr die Einsatzleitung und bildete fünf Einsatzabschnitte: Unter diesen Voraussetzungen obliegt diese Aufgabe dem Landrat oder seinem Beauftragten, sprich dem KFI.

Als erste Maßnahmen alarmierte Fuhr die Technische Einsatzleitung (TEL), die Führungsstaffel der Feuerwehr Idar-Oberstein, die beiden Fachgruppen „Information und Kommunikation“ sowie „Bereitstellungsraum/Führung“ an der Feuerwache Weierbach. Eine Stunde später meldete sich die komplette TEL dort einsatzbereit.

Bei den Feuerwehreinheiten aus den Kreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach sowie aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, die seit vielen Jahren gemeinsam mit den BIR-Einheiten üben, der aus dem Deutschen Roten Kreuz rekrutierten Schnelleinsatzgruppe Versorgung des Landkreises Birkenfeld und dem Technische Hilfswerk aus Idar-Oberstein, Simmern und Wörrstadt sowie DLRG und Polizei – insgesamt 450 Personen – „griff ein Rädchen ins andere“ (Fuhr). Dank der für solche Fälle vereinbarten Möglichkeit, im Globus rund um die Uhr einkaufen zu können, standen genug Lebensmittel für die ehrenamtlichen Helfer zur Verfügung.

Vorrangig war, Menschen zu retten – eine Mutter mit Kind in Rhaunen – und in Sicherheit zu bringen. Dazu mussten der Campingplatz Harfenmühle und die Wohngebäude der Asbacher Hütte evakuiert werden. Während die Wassermassen rund 50 Personenwagen ramponierten, galt es, die Schäden an etwa 400 überfluteten Gebäuden, darunter ein Seniorenheim, ein Firmenkomplex, eine Schule, das Feuerwehrhaus und die Verbandsgemeindeverwaltung in Herrstein – zu minimieren. Allein in Fischbach standen 160 Wohnhäuser unter Wasser.

Als gegen 21.45 Uhr das Hochwasser zurückging, entsandte die TEL die ersten Einheiten in die Überschwemmungsgebiete. Wie verheerend die Naturgewalten gewütet hatten, offenbarte sich am Montagmorgen. Unbürokratisch stellte der Abfallwirtschaftsbetrieb Container bereit und ließ sie unter anderem durch Radlader des THW befüllen. Bis Freitag wurden so knapp 600 Tonnen Müll beseitigt, berichtet Werkleiter Michael Suska.

Als Glücksfall erwies sich, dass im Kreis Birkenfeld Fachfirmen ansässig sind, die alle Probleme schnell lösen konnten. Vorbildlich engagierte sich bei den Aufräumarbeiten die Bevölkerung: „Die Nachbarschaftshilfe war großartig“, betont Fuhr, der am Montagabend die Alarmstufe von 4 auf 3 herabsetzen konnte, sodass die Einsatzleitung wieder an den Wehrleiter der VG Herrstein fiel.