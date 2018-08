Kreis-AfD will Strafanzeige gegen Uwe Junge erstatten

Aus unserem Archiv

Kreis Birkenfeld

Damit war zu rechnen: Der durch den Landesvorstand der AfD am Dienstag entmachtete AfD-Kreisvorstand nimmt die von Landesparteichef Uwe Junge per E-Mail und auch im Gespräch mit unserer Zeitung formulierte massive Kritik nicht hin: „Gegen die erhobenen Vorwürfe wurden beim Landesschiedsgericht in Mainz Rechtsmittel eingelegt. Ferner wird zurzeit geprüft, ob gegen den Landesvorstand, insbesondere gegen den Vorsitzenden Uwe Junge, Strafanzeige erstattet wird“, teilt die ehemalige AfD-Kreisvorsitzende Gabriele Bublies-Leifert per E-Mail an die NZ mit.