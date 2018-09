Kreis Birkenfeld: Keine Nitratbelastung im Trinkwasser

Aus unserem Archiv

Kreis Birkenfeld

In den Medien wurde in der vergangenen Woche erneut auf erhöhte Nitratbelastungen im deutschen Grundwasser hingewiesen. Diese Belastung wirke sich auch im Trinkwasser aus. Aus diesem Grund hat die EU und nunmehr auch die Deutsche Umwelthilfe Deutschland verklagt. Als Grund für die hohe Nitratbelastung wird stets die landwirtschaftliche Düngung mit Gülle genannt. Um hier eine Senkung der Werte zu erreichen, seien erhebliche Mehraufwendungen bei der Trinkwasseraufbereitung erforderlich, was letztlich zu Preissteigerungen beim Trinkwasser führen würde. Dabei werden bis zu 45 Prozent Preissteigerung in den Raum gestellt.